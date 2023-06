Ο «εκλεκτός» του Άκμαν για την προεδρία των ΗΠΑ

Εξαπέλυσε επίθεση κατά του Τζο Μπάιντεν που «είναι εξαιρετικά αδύναμος και σε γνωστική εξασθένηση» ενώ το «70% των Δημοκρατικών θα προτιμούσε άλλον υποψήφιο».

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν εκτιμά πως ο διευθύνων σύμβουλος της JP Morgan, Τζέιμι Ντάιμον θα έπρεπε να είναι υποψήφιος για πρόεδρος των Η{Α.

«Υπάρχει μόνο μία καλύτερη δουλειά για τον Τζέιμι από τον CEO της JPM και αυτή είναι η αμερικανική προεδρία», ανέφερε ο Άκμαν σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στο Twitter την Τετάρτη.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μεγάλους κινδύνους, με χρέη 32 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οδηγούνται σε ύφεση εν μέσω και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. «Χρειαζόμαστε έναν υποδειγματικό επιχειρηματικό, οικονομικό και παγκόσμιο ηγέτη για να διαχειριστούμε μια δεκαετία κρίσιμης σημασία για τη χώρα μας, η οποία θα καθορίσει την μοίρα μας. Ο Τζέιμι Ντάιμον είναι αυτός ο ηγέτης» επεσήμανε χαρακτηριστικά.

Δεν παρέλειψε να στρέψει τα πυρά του και κατά του νυν Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, τονίζοντας πως «είναι εξαιρετικά αδύναμος και σε γνωστική εξασθένηση» ενώ το 70% των Δημοκρατικών θα προτιμούσε άλλον υποψήφιο. «Ο Τζέιμι μπορεί να κερδίσει τον Μπάιντεν στην αναμέτρηση για το χρίσμα των Δημοκρατικών και τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, αλλά πρέπει να ξεκινήσει τώρα και ώστε να γίνει γνωστό το όνομά του στο ευρύτερο εκλογικό σώμα. Θα συγκεντρώσει εύκολα δισεκατομμύρια δολάρια από Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικάνους για να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία του και ξέρει πώς να κερδίσει υποστήριξη» έσπευσε να συμπληρώσει.

Jamie Dimon is one of the world's most respected business leaders. Politically he is a centrist. He is pro-business and pro-free enterprise, but also supportive of well-designed social programs and rational tax policies that can help the less fortunate. He is extremely smart,…

