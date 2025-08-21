H Kia φέρνει την παραγωγή των ηλεκτρικών της στην Ευρώπη

Η κορεάτικη μάρκα άρχισε να κατασκευάζει το EV4 hatchback στο εργοστάσιο της Ζίλινα, στη Σλοβακία.

Σε μία κίνηση που έχει ως στόχο να μειώσει τα κόστη και να αυξήσει το μερίδιό της στην Ευρώπη, προχώρησε η Kia. Η κορεάτικη μάρκα ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου (BEV) στη Γηραιά Ήπειρο. Πρόκειται για το EV4 hatchback, το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά και άρχισε να κατασκευάζεται στη Ζίλινα της Σλοβακίας.

Το Kia EV4 βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP του ομίλου Hyundai-Kia και είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις μπαταρίας: τη βασική με χωρητικότητα 58,3 kWh και την μεγάλη 81,4 kWh, που εξασφαλίζει αυτονομία έως 630 χλμ.

Η παραγωγή του EV4 hatchback στη Σλοβακία θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Kia σε διάφορους τομείς: τα logistics, τους χρόνους παράδοσης και το κόστος παραγωγής.