Η άνοδος και η «έξωση» του Μ. Καμπουρίδη από την Dolphin Capital Investment (DCI)

Μια λαμπερή επιχειρηματική διαδρομή που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με μεγάλες προσδοκίες και προοπτικές «ξεθώριασε» απότομα το τελευταίο εικοσιτετράωρο.

Μια λαμπερή επιχειρηματική διαδρομή που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια με μεγάλες προσδοκίες και προοπτικές «ξεθώριασε» απότομα το τελευταίο εικοσιτετράωρο, με την συνέχειά της να τίθεται εν αμφιβόλω και να περνά, όπως όλα δείχνουν μέσα από τις δικαστικές αίθουσες. Ο λόγος για την Dolphin Capital Partners (DCP) και το «χρυσό» παιδί του Real Estate - όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν τα προηγούμενα χρόνια διεθνή και εγχώρια μέσα ενημέρωσης - Μίλτο Καμπουρίδη, ο οποίος κατηγορείται από την Dolphin Capital Investments (DCI) για υπόγειες συμφωνίες και αποπέμπεται από το διοικητικό της συμβούλιο.

Η «έξωση»

Η είδηση της «έξωσης» του Μίλτου Καμπουρίδη από την εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Λονδίνου (AIM), Dolphin Capital Investors δημοσιοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, αρχικά στα βρετανικά Μέσα και άμεσα αναπαράχθηκε από τα ελληνικά. Εν συντομία ανέφερε ότι ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Dolphin Capital Partners (DCP), Μίλτος Καμπουρίδης, ο οποίος κατέχει έμμεσα το 7,3% των μετοχών της DCI σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της, απομακρύνεται άμεσα από το ΔΣ της Dolphin Capital Investors (DCI) και η σύμβαση διαχείρισης επενδύσεων μεταξύ των δύο εταιρειών λύεται. Σημειωτέον ότι η DCI, επενδύει την τελευταία 20ετία σε θέρετρα υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και η DCP είναι η εταιρεία διαχείρισης των εν λόγω επενδύσεων στη χώρα μας.

Αιτία της αποπομπής, σύμφωνα με την DCI, ήταν η παραβίαση συγκεκριμένων όρων της συμφωνίας από την DCP. Ειδικότερα, όπως ανέφερε η επενδυτική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο, «υπέπεσε στην αντίληψή της ότι η DCP σύναψε το 2018 μια μη δημοσιοποιημένη συμφωνία προαίρεσης με τον αγοραστή του θέρετρου Amanzoe στο Πόρτο Χέλι». Βάσει της συμφωνίας αυτής, η DCP θα μπορούσε να αγοράσει επιπλέον 15% του μετοχικού κεφαλαίου της DolphinCI Fourteen Ltd, της εταιρείας ειδικού σκοπού που κατέχει το θέρετρο Amanzoe. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μη δημοσιοποιηθείσα συμφωνία προαίρεσης ήταν, βάσει της DCI, διαφορετική από την συμφωνία για την απόκτηση του 15% της DolphinCI Fourteen από την DCP η οποία είχε δημοσιοποιηθεί και εγκριθεί από την DCI την περίοδο της πώλησης.

Η «παράλειψη» αυτή από την πλευρά της DCP, ως αντιπροσώπου της DCI, παραβιάζει τους κανόνες του χρηματιστηρίου AIM, εξού και η εταιρεία προβαίνει σε αυτο-καταγγελία της παράβασης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Η μετοχή της DCI, η οποία την προηγούμενη Παρασκευή έκλεισε στις 3,85 πένες, μετά από μια ανοδική πορεία της τάξης του 7% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, έγινε μη διαπραγματεύσιμη τη Δευτέρα.

Πέρα από την αυτοκαταγγελία βέβαια, η DCI δήλωσε απερίφραστα την πρόθεσή της να ακολουθήσει κάθε νομική οδό, ώστε να ανακτήσει την όποια αξία προκύψει από τη μη δημοσιοποιημένη συμφωνία προαίρεσης, η οποία όμως δεν μπορεί, προς ώρας, να υπολογιστεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις ο Nicolai Huls και ο Nick Paris ανέλαβαν καθήκοντα εκτελεστικών συμβούλων της εταιρείας με άμεση ισχύ και διορίστηκαν ως διευθύνοντες σύμβουλοι, ενώ η DCI, δεν σκοπεύει να διορίσει νέο διαχειριστή αλλά να αναλάβει η ίδια, με την εύρεση πρόσθετων πηγών, τη διαχείριση των assets που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της και την ολοκλήρωση, μεταξύ άλλων, του Kilada Hills Golf & Country Resort.

Ειρήσθω εν παρόδω, άμεση ήταν και η απάντηση από την αντιπέρα όχθη με την DCP και τον κ. Καμπουρίδη, να χαρακτηρίζουν τις «μονομερείς ενέργειες» της DCI, συμπεριλαμβανομένης και της υποτιθέμενης καταγγελίας της υφιστάμενης Σύμβασης Διαχείρισης Επενδύσεων μεταξύ DCP και DCI, «πλήρως αβάσιμες, καταχρηστικές και παράνομες». Τους δε ισχυρισμούς της DCI που δικαιολογούν τις ανωτέρω ενέργειες, τόσο «αστήρικτους» όσο και «δυσφημιστικούς».

Σύμφωνα μάλιστα με τους ισχυρισμούς της DCP, το όλο ζήτημα ήταν αποτέλεσμα προσχεδιασμένων και ιδιοτελών ενεργειών των διευθυντών της DCI, Nick Paris και Nicolai Huls, και πλέον επιλαμβάνονται αυτού οι δικηγόροι της DCP.

Όσο για τον Μίλτο Καμπουρίδη, μέσω της DCP της οποίας είναι 100% μέτοχος, παραμένει βασικός μέτοχος της DCI. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Dolphin Capital Investors, η βρετανική J O Hambro Capital Management ελέγχει το 10,32% της εταιρείας, η Fortress το 9,94% και η Dolphin Capital Holdings το 9,73% με το υπόλοιπο ποσοστό να μοιράζονται διεθνή funds. Επιπλέον ο κ. Καμπουρίδης έχει και έμμεση συμμετοχή μέσω ποσοστού 75% στην DCH, η οποία κατέχει έμμεσα το σύνολο των εκδομένων μετοχών της Dolphin Capital Participations Ltd, (58.764.449 κοινές μετοχές), μέσω ποσοστού 75% στην Everblue Holdings Ltd, η οποία κατέχει 7.566.913 κοινές μετοχές και μέσω της Dolphin Capital Partners Ltd, η οποία κατέχει 1.250.390 κοινές μετοχές και η οποία κατέχει επίσης έμμεσα 20.443.590 κοινές μετοχές μέσω της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Dolphin Capital Participations Three Ltd.

Η συνέχεια της ιστορίας μάλλον θα παιχτεί στις δικαστικές αίθουσες. Το σίγουρο είναι όμως ότι το «χρυσό παιδί» του real estate κατάφερε για ακόμα μια φορά να βρεθεί στους τίτλους των Μέσων Ενημέρωσης, για διαφορετικούς βέβαια λόγους σε σχέση με το άλλοτε κοσμοπολίτικο, άλλοτε «διθυραμβικό» παρελθόν του.

Η ιστορία

Να θυμίσουμε ότι Μίλτος Καμπουρίδης κυριάρχησε για πάνω από μια δεκαετία στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών αλλά και των lifestyle μέσων μαζικής ενημέρωσης, όταν η ελληνικών συμφερόντων εταιρεία του εισήχθη στην εναλλακτική αγορά ΑΙΜ του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, όταν άντλησε χρήματα από κορυφαία funds, όταν υλοποίησε μεγάλες επενδύσεις στον τομέα του τουριστικού real estate σε όλο τον κόσμο καθώς κι όταν παντρεύτηκε την Μαρίνα Βερνίκου, μπαίνοντας στα σαλόνια της αθηναϊκής κοινωνίας και στις κοσμικές εκδηλώσεις αυτών.

«Ξεκινήσαμε με 5 εκατομμύρια ευρώ ίδια κεφάλαια και ζητήσαμε από την αγορά άλλα 100 τα οποία καλύψαμε μέσα σε λίγες ημέρες. Το ίδιο συνέβη και με την αύξηση κεφαλαίου που έγινε τον Οκτώβριο του 2006, ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε αμέσως. Η μετοχή μας έχει μία από τις καλύτερες παρουσίες στην αγορά AIM του Λονδίνου με κέρδη 90% από την τιμή εισαγωγής», ανέφερε εκείνα τα πρώτα χρόνια σε συνεντεύξεις του (εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος - 2007).

Βέβαια τα πράγματα δεν ήταν πάντα ρόδινα. Από το 2004, όπου ο ελληνοκύπριος επιχειρηματίας άφησε το SREP (Soros Real Estate Partners) του διάσημου μεγαλοεπενδυτή George Soros στο οποίο ήταν ιδρυτικό στέλεχος και μαζί με τον Pierre Χαραλαμπίδη ίδρυσαν την Dolphin Capital Partners με στόχο την αγορά του τουρισμού, μέχρι και σήμερα τα μεγαλεπήβολα σχέδια της εταιρείας για νέες τουριστικές εγκαταστάσεις μπήκαν και στο παρελθόν στον «πάγο» και τα πολυτελή θέρετρα της σε Ελλάδα, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Καραϊβική έβαλαν πωλητήριο.

Οι αναταράξεις που έφερε η κρίση είχαν ως αποτέλεσμα, οι επενδύσεις στο τουριστικό real estate να μην αποδίδουν τα αναμενόμενα και οι «γκρίνιες» από τους μεγάλο-μετόχους της DCI, όπως ανέφεραν τότε οι «κακές γλώσσες», δεν άργησαν να φανούν. Η φημολογία που υπήρχε τότε στην αγορά, έκανε λόγο για δυσαρεστημένους επενδυτές, για την ύπαρξη ελέγχου στις αγοραπωλησίες ακόμα και για μια μεγάλη «φούσκα» στην αγορά του real estate που δεν θα αργούσε να σκάσει.

Οι φήμες δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε όμως και διαψεύστηκαν ποτέ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, δεδομένης και της οικονομικής συγκυρίας της περιόδου η εταιρεία προχώρησε σε πώληση περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να επικεντρωθεί στα ακίνητα, να περιορίσει το χάσμα μεταξύ τιμής μετοχής και NAV (net asset value) και να επιταχύνει τις αποδόσεις για τους μετόχους.

Σήμερα, πέρα από το «μήλον της έριδος» (Amanzoe), η Dolphin Capital Investors έχει αναπτύξει και το One&Only στη Τζια, το οποίο έχει περάσει πλέον στον έλεγχο βρετανικού fund ενώ ένα 10% κατέχει και η πλευρά Καμπουρίδη. Το πολυτελές θέρετρο, μετά από πολλές καθυστερήσεις στην κατασκευή, οι οποίες αποδίδονταν κυρίως σε προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε ελλείψεις εργατικού δυναμικού και στην έγκαιρη προμήθεια και την τιμολόγηση των δομικών υλικών, ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του το καλοκαίρι με κάποιες κατοικίες του να έχουν ήδη πωληθεί.

Επιπλέον, επί ελληνικού εδάφους υπάρχει και η στρατηγική επένδυση ύψους 420 εκατ. ευρώ στην Ερμιονίδα, Kilada Hills, η οποία ανήκει κατά 85% στη Dolphin Capital Investors. Η κατασκευή αυτής όπως προκύπτει από την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της τελευταίας, θα συνεχιστεί το ίδιο και όλες οι διαδικασίες πώλησης που βρίσκονται σε εξέλιξη.