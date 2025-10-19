Ειδήσεις | Διεθνή

Χαμάς: Διαψεύδει ανακοίνωση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σχετικά με «παραβίαση της εκεχειρίας»

Χαμάς: Διαψεύδει ανακοίνωση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ σχετικά με «παραβίαση της εκεχειρίας»
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας».

Η Χαμάς απέρριψε σήμερα ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία αυτό επικαλέστηκε «αξιόπιστες πληροφορίες» που δείχνουν επικείμενη παραβίαση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Η Χαμάς σημείωσε ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ψευδείς.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε χθες Σάββατο ότι είχε «αξιόπιστες πληροφορίες που δείχνουν επικείμενη παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς κατά του λαού της Γάζας», υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θα συνιστούσε «άμεση και σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

