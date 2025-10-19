Συνέδριο «Tomorrow Tastes Mediterranean 2025»: Η Ελλάδα στο διεθνές επίκεντρο της μεσογειακής διατροφής

Το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα αναδείχθηκε η σημασία της μεσογειακής διατροφής για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου.

Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί έναν σίγουρο και δοκιμασμένο - στους αιώνες - δρόμο προς ένα πιο υγιές και βιώσιμο μέλλον για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Σημαντικού κύρους επιστήμονες, σεφ, επιχειρηματίες, πολιτικοί και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ανέδειξαν τις τελευταίες εξελίξεις σε όλο το φάσμα της μεσογειακής διατροφής, μέσα από το συνέδριο “Tomorrow Tastes Mediterranean 2025” που πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία.

Η επιστήμη “ μίλησε” σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή. Παρουσιάστηκαν οι πιο πρόσφατες έρευνες σχετικά με τη συμβολή της στην πρόληψη χρόνιων νοσημάτων και τη συνολική υγεία, ενώ αναδείχθηκαν και οι πολιτικές και αγροδιατροφικές προεκτάσεις της. Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στη διατροφή και την υγεία, με αναφορές στη διαχρονική έννοια του «φαγητού ως φάρμακο».

Σημαντικό είναι το γεγονός για το πόσο στενά συνδέεται η πολιτιστική εξέλιξη της μεσογειακής δίαιτας, με το σήμερα. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του μεσογειακού μοντέλου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί σημαντική παράμετρο για την μελλοντική εξέλιξη, καθώς με βάση τα ευρήματα της έκθεσης EAT-Lancet ο προβληματισμός για το μέλλον της διατροφής και του πλανήτη ενισχύονται.

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Διευθυντής στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace, Νίκος Χαραλαμπίδης, «τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο η προώθηση της Μεσογειακής διατροφής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προστασία της υγείας των καταναλωτών, την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων, την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αλλά και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η σημερινή διατροφή, η σημερινή γεωργία ασκεί σημαντικές πιέσεις στη βιοποικιλότητα, στο κλίμα, στους φυσικούς πόρους αλλά και στην υγεία μας, όπως έχει αποτυπωθεί σε πλήθος επιστημονικών ερευνών. Βιώσιμες και καλές πρακτικές υπάρχουν. Η Μεσογειακή διατροφή και η προσαρμογή της αγροτικής παραγωγής σε ένα αντίστοιχο μοντέλο θα απαιτήσει μέτρα και πολιτικές καθώς και αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Και πλέον είναι ένα ζητούμενο επιβίωσης για εμάς και τον πλανήτη».

«Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, τρώμε και ζούμε. Ο μετασχηματισμός είναι πλέον απολύτως αναγκαίος», τόνισαν οι ομιλητές, επισημαίνοντας τη σημασία της φυτικής διατροφής ως κεντρικού στοιχείου του μεσογειακού προτύπου. Ένα από τα κυρίαρχα μηνύματα ήταν ότι «πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία».

Ο Ramón Estruch, Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Κέντρου Μεσογειακής Διατροφής Torribera, δήλωσε στο κλείσιμο του συνεδρίου: «Μάθαμε για τη μεσογειακή διατροφή και τη μαγειρική, αλλά μιλήσαμε και για τον πολιτισμό και τους ανθρώπους. Είναι χαρά μας που τον επόμενο χρόνο το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στη Βαρκελώνη, στις 19-20 Οκτωβρίου 2026».

Από την πλευρά του, ο Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ανέφερε: «Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι για εμάς. Η μεσογειακή διατροφή είναι ουσιαστικά “ χτίσιμο γεφυρών”. Και το “ Βαρκελώνη-Καλαμάτα” είναι μια ακόμη γέφυρα. Οι προκλήσεις είναι πολλές, αλλά εδώ ακούστηκαν λύσεις· τώρα είναι στο χέρι μας να τις υλοποιήσουμε».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκαν θεματικά εργαστήρια (workshops) με γευσιγνωσίες ελαιολάδου, παρουσίαση των δημητριακών ολικής άλεσης, δημιουργία φυτικών πιάτων και εντυπωσιακές μαγειρικές επιδείξεις από διεθνείς σεφ.

Το Φεστιβάλ Μεσογειακής Γεύσης σφράγισε το διήμερο, στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας, προσφέροντας στο παγκόσμιο κοινό του συνεδρίου μια μοναδική εμπειρία γνωριμίας με τους ανθρώπους, τα προϊόντα και τη γαστρονομική καρδιά της πόλης. Παραγωγοί, σεφ και συμμετέχοντες ανέδειξαν τη γευστική και πολιτισμική ποικιλία της Μεσογείου μέσα από δημιουργίες Ελλήνων και διεθνών σεφ, οινοποιών και ελαιοπαραγωγών. Εκλεκτές πρώτες ύλες, μουσική, χαμόγελα και ανταλλαγή ιδεών συνέθεσαν ένα πολύχρωμο μωσαϊκό που αποτύπωσε ιδανικά τη διαπολιτισμική διάσταση της μεσογειακής διατροφής. Παράλληλα, εκπαιδευτικοί φορείς και οργανισμοί της Καλαμάτας συνέβαλαν ουσιαστικά με δράσεις και συνεργασίες, ενώ οι παράλληλες εκδηλώσεις - όπως τα βιωματικά εργαστήρια storytelling για επαγγελματίες της γαστρονομίας και παραγωγούς, καθώς και η δράση του Συλλόγου Εστίασης Μεσσηνίας (ΣΕΜ) για παιδιά και οικογένειες με τίτλο «Έξυπνα Μεσογειακά Σνακ που τα Παιδιά θα Λατρέψουν» - ανέδειξαν τον εκπαιδευτικό, κοινωνικό και συμμετοχικό χαρακτήρα του συνεδρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ