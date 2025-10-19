Θεσσαλονίκη: Πόλος έλξης επισκεπτών η 39η διεθνής έκθεση KOSMIMA

Το ωράριο της KOSMIMA σήμερα είναι από τις 10:00–20:00 και αύριο από τις 11:00–19:00, στα περίπτερα 8, 9 και 10 της ΔΕΘ Helexpo ΑΕ.

Πόλος έλξης εμπορικών επισκεπτών και επαγγελματιών του κλάδου του κοσμήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό γίνεται -ενόψει και της εορταστικής περιόδου- η 39η διεθνής έκθεση KOSMIMA, στην οποία μετέχουν πάνω από 70 ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, καθώς και διεθνή brands από τις χώρες Ιταλία, Ιαπωνία, Χονγκ Κονγκ, Ελβετία, Γαλλία και Γερμανία. Στο πλαίσιο της έκθεσης, που συνεχίζεται μέχρι και αύριο, παρουσιάζοντας τις τελευταίες τάσεις σε κόσμημα και ρολόι σε εκθεσιακό χώρο 3.000 τ.μ., πραγματοποιήθηκε και ο 36ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, τον οποίο διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Aργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-HELEXPO AE.

Η τελετή απονομής των βραβείων του διαγωνισμού, που είχε ως θέμα: «Νερό: Ρέουσες Αποχρώσεις – Σταγόνες Πολυτέλειας», πραγματοποιήθηκε σήμερα και στην κατηγορία των σπουδαστών το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου (από το Ι.ΙΕΚ MOKUME ART STUDIES) με το έργο «Χορός στο κύμα» (σκουλαρίκια). Στην κατηγορία των επαγγελματιών, το τιμητικό βραβείο απέσπασε ο Ιωάννης Παπαγιανόπουλος με το έργο «Οι ψίθυροι του νερού» (περιδέραιο).

Εγκαίνια της 39ης KOSMIMA

«Ακόμη μια ψηφίδα για τη δημιουργία ενός ισχυρού brand για τη Θεσσαλονίκη αποτελεί η Kosmima, που συνδυάζει τη λάμψη και τον πολιτισμό» υπογράμμισε χθες, από το βήμα των εγκαινίων της έκθεσης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, προσθέτοντας ότι οι πολλές ξένες συμμετοχές δυναμώνουν τον διεθνή χαρακτήρα της Kosmima. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo AE, Τάσος Τζήκας, επεσήμανε πως ο εθνικός εκθεσιακός φορέας υποστηρίζει τον κλάδο με δύο εκθεσιακά γεγονότα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Αθήνα, ενώ σημείωσε ότι η φετινή Kosmima έχει κινητοποιήσει την αργυροχρυσοχοΐα και η προσέλευση επισκεπτών στην έκθεση είναι υψηλή.

«Ζωντανό θεσμό και καθρέφτη της δυναμικής του κλάδου» αποτελεί η Kosmima, όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, Πέτρος Καλπακίδης, επισημαίνοντας ότι ενισχύει την εξωστρέφεια, δημιουργεί δίκτυα συνεργασίας και αναδεικνύει τον ελληνικό κόσμο ως φορέα πολιτισμού, τέχνης και οικονομικής ανάπτυξης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Μήττας, εκπροσωπώντας και την περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, επεσήμανε ότι το επάγγελμα του αργυροχρυσοχόου είναι αρχαίο και μάλιστα είπε πως πολύ κοντά στην έκθεση, στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό, βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών εργαλεία που τα χρησιμοποιούσαν αργυροχρυσοχόοι στα καταστήματα τους. Το ωράριο της KOSMIMA σήμερα είναι από τις 10:00–20:00 και αύριο από τις 11:00–19:00, στα περίπτερα 8, 9 και 10 της ΔΕΘ Helexpo ΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ