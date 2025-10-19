ΗΠΑ: Ξεπέρασαν το 1 τρισ. δολάρια οι εισροές σε ETF

Πλέον θεωρείται εφικτό η ρευστότητα που θα διοχετευτεί στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια ως το τέλους του έτους, να φτάσει έως και τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Οι επενδυτές κατευθύνουν χρήματα σε αμερικανικά χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) με ταχύ ρυθμό, ωθώντας τις εισροές μέχρι στιγμής φέτος πάνω από το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με τη State Street Investment Management.

Όπως αναφέρει το Reuters, αυτό βάζει τις εισροές σε ETFs των ΗΠΑ σε τροχιά για να σημειώσουν νέο ετήσιο ρεκόρ που θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2025, ανέφερε η State Street, με σχεδόν κάθε κατηγορία να επωφελείται από την πλημμύρα νέου χρήματος, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποσύρουν κεφάλαια από τα παραδοσιακά αμοιβαία κεφάλαια υπέρ των ETFs, τα οποία έχουν χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ρευστότητα.

«Οποιαδήποτε διόρθωση στην αγορά ίσως επιβραδύνει τον ρυθμό, αλλά δεν θα σταματήσει την τάση», δήλωσε ο Matthew Bartolini, παγκόσμιος επικεφαλής στρατηγικής έρευνας στη State Street.

Πέρυσι, οι εισροές σε ETFs έφτασαν το όριο του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων στις 11 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη State Street, σηματοδοτώντας την πρώτη χρονιά που επιτεύχθηκε αυτό το ορόσημο. Φέτος, ο ξέφρενος ρυθμός έχει επιταχυνθεί, με τους επενδυτές να διοχετεύουν κεφάλαια σε οτιδήποτε - από απλά, χαμηλού κόστους ETFs που συνδέονται με τον δείκτη S&P 500, έως κρυπτονομίσματα και χρυσό, δήλωσε ο Bartolini.

Συνολικά, τα περιουσιακά στοιχεία της αμερικανικής βιομηχανίας ETFs ανήλθαν σε 12,7 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Σεπτεμβρίου, μετά από 41 διαδοχικούς μήνες καθαρών εισροών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη από την εταιρεία ανάλυσης του κλάδου ETFGI. Από την αρχή του έτους, ο ρυθμός αύξησης των περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σχεδόν στο 23%, ανέφερε η ETFGI.

Η υπέρβαση του ορίου του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε εισροές "υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση της καινοτομίας, διεύρυνση της πρόσβασης στην αγορά και ενίσχυση της εκπαίδευσης," δήλωσε η Elise Terry, επικεφαλής των iShares στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη BlackRock, τον μεγαλύτερο παγκοσμίως εκδότη ETFs.

Ο Michael Venuto, διευθυντής επενδύσεων της Tidal Financial Group -παρόχου ETFs- δήλωσε ότι η εκροή κεφαλαίων από τα αμοιβαία κεφάλαια θα συνεχίσει να ενισχύει τις εισροές στα ETFs. Οι εκροές από τα αμοιβαία κεφάλαια ανήλθαν συνολικά σε 481 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Morningstar.

«Αυτό που συμβαίνει είναι εντυπωσιακό, επειδή συνεχίζεται σε μια περίοδο αυξανόμενης αβεβαιότητας στις αγορές», δήλωσε ο Venuto. «Αλλά έχουμε καθημερινές συζητήσεις» με διαχειριστές κεφαλαίων που ελπίζουν είτε να λανσάρουν νέα ETFs είτε να μετατρέψουν υπάρχοντα αμοιβαία κεφάλαια σε ETFs, πρόσθεσε.

