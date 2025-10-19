Ισραήλ: Επίθεση στη Γάζα εξαπέλυσε ο στρατός

Το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς για πολλές επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων πέραν της "κίτρινης γραμμής".

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να ανταλλάσσει κατηγορίες με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας που συνήφθη υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, μετέδωσε σήμερα ισραηλινό μέσο ενημέρωσης, σύμφωνα με το Reuters.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό ή τη Χαμάς σχετικά με την αναφερόμενη επίθεση, πρόσθεσε το Reuters.

Το ισραηλινό δημόσιο δίκτυο Kan ανέφερε ότι η πολεμική αεροπορία επιτίθεται στη Ράφα στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης αναφέρονται σε αεροπορικές επιδρομές.

Ο ιστότοπος The Times of Israel ανέφερε ότι, όπως ενημερώθηκε, τρομοκρατικά στοιχεία στη Λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσαν επίθεση στις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα στο νότιο τμήμα του θύλακα, ωθώντας τον ισραηλινό στρατό να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι "ορισμένοι τρομοκράτες" άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών στην περιοχή της Ράφα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί. Ο στρατός αργότερα ανακοίνωσε ότι έπληξε άλλη ομάδα "τρομοκρατών" που προσέγγιζαν στρατιώτες στην Χαν Γιούνις την ίδια ημέρα. Ο στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί για να απομακρύνει άμεσες απειλές, πρόσθεσε.

Η ισραηλινή κυβέρνηση και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας εδώ και μέρες, με το Ισραήλ να δηλώνει ότι η μεθοριακή διάβαση ανάμεσα στη Ράφα και την Αίγυπτο θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας.

Πολλαπλές επιθέσεις της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι μαχητές της Χαμάς διεξήγαγαν "πολλές επιθέσεις" κατά των ισραηλινών δυνάμεων πέραν της "κίτρινης γραμμής", που είναι η ουδέτερη ζώνη, περιλαμβανομένης της ρίψης αυτοπροωθούμενης ρουκέτας και πυρών από ελεύθερο σκοπευτή, χαρακτηρίζοντάς τες "κατάφωρη" παραβίαση της εκεχειρίας.

Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει σχετικά.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP