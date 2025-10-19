Κίνα: Βρήκε «αδιαμφισβήτητα στοιχεία» αμερικανικής κυβερνοεπίθεσης

Το Πεκίνο κατηγορεί την NSA για επίθεση στο Εθνικό Κέντρο Χρονομέτρησης της Κίνας.

Η Κίνα ανακοίνωσε ότι έχει ανακαλύψει «αδιαμφισβήτητα στοιχεία» για κυβερνοεπιθέσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ κατά της κύριας υπηρεσίας της χώρας που είναι υπεύθυνη για τη χρονομέτρηση, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με δήλωση στον επίσημο λογαριασμό WeChat του Υπουργείου Κρατικής Ασφάλειας την Κυριακή, η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) εκμεταλλεύτηκε ευπάθειες σε κινητά τηλέφωνα ορισμένων υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Χρονομέτρησης της Κίνας, προκειμένου να επιτεθεί στις συσκευές και να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες από τις 25 Μαρτίου 2022.

Η αμερικανική κατασκοπευτική υπηρεσία, η μεγαλύτερη της χώρας με ειδίκευση στις υποκλοπές σημάτων, φέρεται επίσης να έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει κλεμμένα διαπιστευτήρια σύνδεσης από τις 18 Απριλίου 2023, για να χακάρει τους υπολογιστές του κέντρου, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η NSA δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό του Bloomberg.

Οι κατηγορίες αυτές ακολουθούν επανειλημμένες καταγγελίες από δυτικές κυβερνήσεις και εταιρείες τα τελευταία χρόνια, που κατηγορούν Κινέζους χάκερ για επιθέσεις στα πληροφοριακά τους συστήματα. Έρχονται επίσης σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Το Εθνικό Κέντρο Χρονομέτρησης της Κίνας, που βρίσκεται στη βορειοδυτική πόλη Σιάν, αποτελεί μια ζωτικής σημασίας εθνική εγκατάσταση, η οποία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ακρίβειας στην κυβέρνηση, την κοινωνία των πολιτών και διάφορους τομείς της βιομηχανίας. Παράλληλα, προσφέρει σημαντική υποστήριξη δεδομένων για τον υπολογισμό του διεθνούς πρότυπου χρόνου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι κινεζικές αρχές εθνικής ασφάλειας δήλωσαν ότι οι έρευνες έδειξαν πως χρησιμοποιήθηκαν ιδιωτικοί διακομιστές (servers) σε όλο τον κόσμο για την απόκρυψη της προέλευσης των επιθέσεων. Το Πεκίνο έχει λάβει μέτρα για την προστασία από τις επιθέσεις και έχει εφαρμόσει προληπτικά μέτρα στο κέντρο χρονομέτρησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση.