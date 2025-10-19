Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει ο υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο Λουξεμβούργο μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος θα συμμετάσχει αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Επίσης, στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του, της Αρμενίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας.