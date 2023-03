Apple: «Πρεμιέρα» για νέα εφαρμογή κλασικής μουσικής στις 28 Μαρτίου

Για την χρήση του Apple Music Classical θα απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ μια έκδοση για το λειτουργικό σύστημα Android θα είναι σύντομα διαθέσιμη,

Η Apple ανακοίνωσε πως η νέα της εφαρμογή με κλσσική μουσική, το «Apple Music Classical» θα κυκλοφορήσει στις 28 Μαρτίου.

«Το Apple Music Classic καθιστά γρήγορη και εύκολη την εύρεση οποιασδήποτε μελωδίας μέσα από τον μεγαλύτερο κατάλογο κλασικής μουσικής στον κόσμο και οι ακροατές μπορούν να την απολαμβάνουν στην υψηλότερη ποιότητα, αναβιώνοντας πολλά αγαπημένα κλασικά τραγούδια με έναν εντελώς νέο και καθηλωτικό τρόπο» υπογράμμισε η εταιρία.

Όπως αναφέρει το CNBC, πολλά κλασικά κομμάτια έχουν ηχογραφηθεί και κυκλοφορήσει σε διαφορετικές εκδόσεις και με διαφορετικούς ερμηνευτές, αλλά η Apple σημειώνει ότι η αυτόνομη εφαρμογή θα προσφέρει «πλήρη και ακριβή μεταδεδομένα» καθώς επίσης τη δυνατότητα «αναζήτησης ανά συνθέτη, έργο, μαέστρο ή ακόμα και αριθμό καταλόγου».

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i

— Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023