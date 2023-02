YouTube: Παραιτείται η CEO Susan Wojcicki μετά από 9 χρόνια στο «τιμόνι»

Την απόφασή της να υποβάλλει την παραίτησή της από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της YouTube ανακοίνωσε η Susan Wojcicki, αφήνοντας το πόστο της CEO μετά από εννέα συναπτά έτη στο «τιμόνι» της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με το CNBC, η απόφαση της Wojcicki αφορά σε προσωπικούς λόγους, καθώς η ίδια με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε πως «σκοπεύει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο θα είναι επικεντρωμένο στην οικογένεια, την υγεία και τα προσωπικά της σχέδια».

Today, after nearly 25 years at @Google, I’m stepping back to start a new chapter. I'm inspired every day by creators around the world who bring people together on @YouTube. It's been an honor to have a front row seat to this incredible community. https://t.co/063sYalPzX

— Susan Wojcicki (@SusanWojcicki) February 16, 2023