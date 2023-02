Πλαστικά Θράκης: Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 212.071 μετοχών στον Αλέξανδρο Χαλιορή

Την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 212.071 μετοχών στον Αλέξανδρο Χαλιορή, ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης.

Την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση 212.071 μετοχών στον Αλέξανδρο Χαλιορή, ανακοίνωσε η Πλαστικά Θράκης.

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο "THRACE PLASTICS CO. S.A." (εφεξής ως "Εταιρεία"), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (εφεξής ως «Κανονισμός»), και σε συνέχεια της σχετικής από 10.02.2023 γνωστοποίησης που υπεβλήθη προς την Εταιρεία ανακοινώνει ότι ο κ. Αλέξανδρος Χαλιορής του Κωνσταντίνου (υπόχρεο πρόσωπο βάσει του άρθρου 19 του Κανονισμού, ως πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς με πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, ήτοι τον κ. Κωνσταντίνο Χαλιορή, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας) απέκτησε την 07.02.2023, μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (Over the counter transaction), συνεπεία μεταβίβασης (δωρεάς) από πρόσωπο β΄ βαθμού συγγενείας, 212.071 κοινές, ονομαστικές μετοχές (και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου) της Εταιρείας συνολικής αξίας 922.508,85 Ευρώ (η συνολική αξία υπολογίζεται με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής, της προηγούμενης συνεδρίασης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόκτησης)» υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά.