Μασκ: Εξαιρετικά δύσκολο να «τρέχω» Twitter, Tesla και SpaceX - Ανησυχώ για εμένα

Ανησυχία για την κατάσταση της υγείας τόσο σε σωματικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο, εξέφρασε ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ δεν περνάει καλά τελευταία καθώς οι ευθύνες που έχει αναλάβει είναι τεράστιες, με τον ίδιο να «μοιράζεται τον πόνο του» με το διαδικτυακό του κοινό.

«Οι τελευταίοι 3 μήνες ήταν εξαιρετικά δύσκολοι, καθώς έπρεπε να διασωθεί το Twitter από τη χρεοκοπία, εκπληρώνοντας παράλληλα τα βασικά καθήκοντα σε Tesla και SpaceX. Δεν θα το ευχόμουν αυτό σε κανέναν» έγραψε ο 2ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Last 3 months were extremely tough, as had to save Twitter from bankruptcy, while fulfilling essential Tesla & SpaceX duties. Wouldn’t wish that pain on anyone.

Twitter still has challenges, but is now trending to breakeven if we keep at it. Public support is much appreciated!

— Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023