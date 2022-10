Credit Suisse: Φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις με 20 τράπεζες για την ΑΜΚ

Τουλάχιστον 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει προσκαλέσει η Credit Suisse Group AG για να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της, από την οποία σχεδιάζει να αντλήσει 4 δισ. ελβετικά φράγκα.

Τουλάχιστον 20 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχει προσκαλέσει η Credit Suisse Group AG για να συμμετάσχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της, από την οποία σχεδιάζει να αντλήσει 4 δισ. ελβετικά φράγκα, ούτως ώστε να χρηματοδοτήσει το πολυετές σχέδιο αναδιάρθρωσης της, σύμφωνα με το Bloomberg.

O νέος οικονομικός διευθυντής του ελβετικού ομίλου, Ντίξιτ Τζόσι φέρεται να έχει πραγματοποιήσει την Παρασκευή τηλεδιάσκεψη για την ΑΜΚ – με το κωδικό όνομα Πρότζεκτ Γκάνα- με σειρά από τραπεζίτες στο πλαίσιο due diligence. Πέραν των τραπεζών κυρίου ενδιαφέροντος όπως η Morgan Stanley, η Royal Bank of Canada, η Deutsche Bank AG και η Societe Generale SA, η Credit Suisse έχει προσκαλέσει μακρά λίστα άλλων τραπεζών για να συμμετάσχουν στη διαδικασία.

Η λίστα περιλαμβάνει τις: Goldman Sachs Group Inc, Citigroup Inc, Wells Fargo & Co, JPMorgan Chase & Co, BNP Paribas SA, Natixis, Credit Agricole, Barclays, Banco Santander, ABN Amro, ING Groep NV, Commerzbank, Sumitomo, Mediobanca, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Bank of America, BMO, BBVA, HSBC και Scotiabank.

Υπενθυμίζεται πως σημαντικά χειρότερες από τις εκτιμήσεις τριμηνιαίες ζημιές ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη η Credit Suisse.Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σημείωσε ζημιές 4,034 δισ. ελβετικών φράγκων ή 4,09 δισ. δολαρίων για το γ’ τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για ζημιά 567,93 εκατ. ελβετικών φράγκων. Ο αριθμός ήταν επίσης πολύ χαμηλότερος από τα κέρδη των 434 εκατ. ελβετικών φράγκων που καταγράφηκαν για το ίδιο τρίμηνο πέρυσι.