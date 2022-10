Tesla: Τον Δεκέμβριο οι παραδόσεις των πρώτων ηλεκτρικών φορτηγών Semi στην Pepsi

Ο Έλον Ο Μασκ υποστηρίζει πως τα Semi μπορούν να διανύσουν μια απόσταση 805 χλμ με μια φόρτιση

Η Tesla ξεκινά την παραγωγή των ηλεκτροκίνητων φορτηγών Semi για την Pepsi και οι πρώτες παραδόσεις οχημάτων στην PepsiCo να αναμένεται να αρχίσουν την 1η Δεκεμβρίου, ανέφερε ο ιδιοκτήτης της αυτοκινητοβιομηχανίας, Έλον Μασκ, με ανάρτηση του στο Twitter.

Excited to announce start of production of Tesla Semi Truck with deliveries to @Pepsi on Dec 1st! pic.twitter.com/gq0l73iGRW

— Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2022