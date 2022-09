Το στοίχημα δισεκατομμυρίων της Amazon με το νέο Lord of Τhe Rings

Μπορεί μία τηλεοπτική παραγωγή να καθορίσει το μέλλον του ψυχαγωγικού βραχίονα του εμπορικού κολοσσού; Η απάντηση στις οθόνες μας στις 2 Σεπτεμβρίου.

Ήταν το σωτήριο έτος 2017, όταν η Amazon ξάφνιασε τηλεοπτικό κοινό, επενδυτές, δημοσιογράφους, κριτικούς, Youtubers, και γενικά φίλους πάσης φύσεως του επικού έργου του J.R.R.Tolkien, «Lord of the Rings» ανακοινώνοντας πως είχε αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα έναντι του αστρονομικού ποσού των 250 εκατ. δολαρίων για να μεταφέρει στην μικρή οθόνη τον φανταστικό κόσμο της Μέσης Γης. Ήταν τα χρόνια που μεσουρανούσε το HBO με την απαράμιλλη επιτυχία του Game of Thrones, το οποίο φερόταν να έχει αποφέρει κέρδη ύψους 2,2 δισ. δολαρίων στο αμερικανικό συνδρομητικό κανάλι κατά τα 8 χρόνια της προβολής του και ο Jeff Bezos ήταν αποφασισμένος να εισέλθει δυναμικά στην αγορά αυτή.

Ελάχιστες πληροφορίες είχαν δει τη δημοσιότητα αναφορικά με τη συμφωνία της Amazon, πέραν του ότι η Amazon Studios σε συνεργασία με τους διαχειριστές του Ιδρύματος του Tolkien, Tolkien Estate & Trust και την New Line Cinema θα προχωρούσαν στην παραγωγή μίας νέας prequel τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στον κόσμο του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών (Lord of the Rings) που έπλασε ο Βρετανός συγγραφέας στα μέσα του 20ου αιώνα.

Προσοχή στα ψιλά γράμματα… και στα παραρτήματα

Ο καιρός κύλησε, το στούντιο εξακολουθούσε να τηρεί σιγή ιχθύος και έφθασε ο Ιανουάριος του 2022, όπου και έγινε η επίσημη παρουσίαση του τίτλου της σειράς Lord of The Rings: The Rings of Power, μέσω ενός ομολογουμένως εντυπωσιακού βίντεο συνολικής διάρκειας 1 λεπτού, που περιείχε όλα τα στοιχεία που εγγυόνταν τον ενθουσιασμό του κοινού. Ατμοσφαιρική μουσική, μία σαγηνευτική γυναικεία φωνή να αφηγείται το γνωστό απόσπασμα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών για τη δημιουργία των επώνυμων δαχτυλιδιών και εξαιρετική κινηματογράφηση μίας πραγματικής μεταλλουργικής διαδικασίας.

Η αποκάλυψη του τίτλου της σειράς είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εύλογα ερωτήματα στο κοινό, καθώς η φημολογία μέχρι τις αρχές του έτους ήταν πως η Amazon Studios θα ανέπτυσσε τις ιστορίες από το Σιλμαρίλιον, την κατά κάποιο τρόπο θεογονία της Μέσης Γης. Το δύσκολο έργο της ενημέρωσης του κοινού ανέλαβαν οι δύο δημιουργοί της σειράς Patrick McKay και J.D. Payne, που σε αποκλειστική συνέντευξη τους στο Vanity Fair τον Φεβρουάριο του 2022, εξήγησαν πως η Amazon στην πραγματικότητα είχε αποκτήσει τα δικαιώματα στο παράρτημα της Επιστροφής του Βασιλιά, δηλαδή του τελευταίου τόμου του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.

Ως εκ τούτου κατέστη σαφές πως η τηλεοπτική σειρά θα ήταν αναγκασμένη να αναπτύσσει νέους χαρακτήρες και πρωτότυπες ιστορίες, εμπνευσμένους μεν από τον κόσμο της Μέσης Γης, αλλά με ιδιαίτερους περιορισμούς λόγω της συμφωνίας για τα δικαιώματα δε. Οι ίδιοι δε δημιουργοί δήλωσαν πως η σειρά θα είναι «το βιβλίο που ο Tolkien δεν έγραψε ποτέ», προκαλώντας την μήνιν των απανταχού φαν.

Η Μάχη των Φαν

Και όπως ήταν αναμενόμενο, τα νέα αυτά αντιμετωπίστηκαν στην καλύτερη με επιφύλαξη, και στην χειρότερη με εχθρότητα από τους φαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τόσο των βιβλίων, όσο και των ταινιών. Περαιτέρω λάδι στην φωτιά έριξε η είδηση της αποχώρησης του ακαδημαϊκού Tom Shippey από το ρόλο του ειδικού συμβούλου της παραγωγής. Ο Tom Shippey είχε εργαστεί στενά με τον σκηνοθέτη Peter Jackson στην βραβευμένη κινηματογραφική τριλογία του και η αποχώρηση έστειλε λάθος σινιάλο στο κοινό, με τις φήμες να θέλουν το στούντιο να τον έχει απολύσει επειδή επέκρινε την κατεύθυνση που είχε πάρει η ιστορία.

Ως φυσικό επακόλουθο τo Twitter και το YouTube «πήραν φωτιά», με τους φαν να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους, να επικρίνουν τους δημιουργούς για τις δηλώσεις τους και φυσικά η συζήτηση να παίρνει τροπή μακριά από τη μυθοπλασία. Η συνακόλουθη παρουσίαση των νέων χαρακτήρων στο πλαίσιο της επικοινωνιακής καμπάνιας της σειράς δεν βοήθησε να αντιστραφεί η τάση και έτσι ξεκίνησε η μάχη στο μέτωπο των social media με κατηγορίες περί ρατσισμού, μισογυνισμού και κάθε είδους -ισμού από την μία και κρυφής πολιτικής ατζέντας, στρατευμένης πολιτικής ορθότητας από την άλλη. Και όλα αυτά πριν καν βγει η σειρά στον αέρα.

Επιπλέον βέλη στην φαρέτρα των επικριτών πρόσφερε άθελα του ο Peter Jackson όταν ερωτηθείς για την τηλεοπτική σειρά, αποκάλυψε πως η Amazon τον είχε προσεγγίσει για πιθανή συνεργασία πριν από κάποια χρόνια, αλλά ο ίδιος απαίτησε να δει πρώτα το σενάριο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει συνέχεια στην επικοινωνία τους.

Και τελικά ποιος έχει τα δικαιώματα;

Και ενώ η μάχη των φαν μαίνεται στο διαδίκτυο, η σουηδική εταιρεία Embracer Group ανακοίνωσε προ δύο εβδομάδων πως συμφώνησε να αγοράσει την εταιρεία Middle-earth Enterprises, που είναι η κάτοχος, μεταξύ άλλων, των παγκόσμιων δικαιωμάτων για την τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και του Χόμπιτ σε ό,τι αφορά κινηματογραφικές και θεατρικές μεταφορές, επιτραπέζια παιχνίδια, καταναλωτικά προϊόντα και θεματικά πάρκα.

Η Middle-earth Enterprises είναι θυγατρική της The Saul Zaentz Company, που κατείχε τα δικαιώματα για τα έργα τους J.R.R. Tolkien από το 1976. Η Embracer Group δεν αποκάλυψε στην ανακοίνωση της τους ακριβείς οικονομικούς όρους της συμφωνίας, παρά μόνο πως ήταν μέρος εξαγοράς έξι εταιρειών συνολικού ύψους 6 δισ. σουηδικών κορώνων (περί τα 572,8 εκατ. δολάρια).

Το ακριβό στοίχημα της Amazon

Αν και ο αμερικανικός κολοσσός δεν έχει δημοσιεύσει τα ακριβή οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με το Lord of the Rings: The Rings of Power, αυτό που είναι γνωστό είναι πως σχεδιάζει πέντε κύκλους, το συνολικό κόστος των οποίων υπολογίζεται να ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια. Πρόκειται για την ακριβότερη τηλεοπτική σειρά στην ιστορία με τον πρώτο κύκλο να εκτιμάται πως θα είναι ο πλέον δαπανηρός στα 462 εκατ. δολάρια, βάσει υπολογισμών του Vanity Fair.

Πρόσφατο άρθρο του Business Ιnsider, αναφερόμενο σε πληροφορίες εκ των έσω, τόνισε πως η πορεία της σειράς θα κρίνει το μέλλον της Amazon Studios. Παρά την επιτυχία σειρών όπως το The Boys, η Amazon δεν έχει καταφέρει να παράγει σειρά που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς των καιρών μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περυσινή κοστοβόρα (80 εκατ. δολάρια κόστισε ο πρώτος κύκλος) τηλεοπτική μεταφορά της σειράς βιβλίων φαντασίας «Ο Τροχός του Χρόνου» (The Wheel of Time) του Robert Jordan που έχαιρε (δικαιολογημένης) χλιαρής υποδοχής από το κοινό. Η εν λόγω παραγωγή είχε θεωρηθεί πως θα δρούσε ως τεστ εν αναμονή της κυκλοφορίας του Lord of the Rings: The Rings of Power και το αποτέλεσμα ήταν αν όχι απογοητευτικό, σίγουρα όχι το αναμενόμενο. Επομένως γεννάται το ερώτημα τι θα σημάνει για τη μελλοντική παραγωγή πρωτότυπου περιεχόμενου μία κάτω των προσδοκιών απόδοση της ακριβότερης σειράς όλων των εποχών, σε συνδυασμό με το τρέχον κλίμα στον κλάδο των υπηρεσιών streaming.

Η υπερπροσφορά τηλεοπτικών παραγωγών σε συνδρομητικά streaming μέσα, σε συνδυασμό με τον φθίνοντα αριθμό συνδρομητών και την ανοδική πορεία του πληθωρισμού διεθνώς, έχει αναγκάσει γίγαντες όπως το Netflix να στραφούν σε εναλλακτικές και δύσκολες λύσεις προσπαθώντας να στηρίξουν τα οικονομικά τους μεγέθη. Αν και το επιχειρηματικό μοντέλο της Prime διαφοροποιείται αισθητά από τους συμβατικούς παρόχους περιεχομένου, καθώς οι χρήστες της ταχείας έκδοσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εμπορίου έχουν αυτόματα πρόσβαση στις παραγωγές του στούντιο, ελαφρύνοντας την πίεση για άμεση πηγή εσόδων από νέους συνδρομητές όπως συμβαίνει στους λοιπούς παρόχους, γεγονός είναι πως πολλά κρίνονται από την πορεία της πρεμιέρας, και όχι μόνο για λόγους γοήτρου.

Δράκοι vs Ορκ

Παρά την κακοφωνία γύρω από το Lord of the Rings: The Rings of Power, το φθινόπωρο του 2022 αποτελεί ορόσημο για τους φαν της τηλεοπτικής φανταστικής μυθοπλασίας, καθώς θα προβάλλονται σχεδόν παράλληλα οι δύο πιο ακριβές τηλεοπτικές παραγωγές όλων των εποχών.

Ήδη εδώ και δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει η προβολή του prequel του Game of Thrones, The House of the Dragon, με εκτιμώμενο κόστος πρώτου κύκλου περί τα 200 εκατ. δολάρια. H επιστροφή στo βασίλειο των Westeros για την εξιστόρηση του εμφυλίου του Οίκου Ταργκάρυεν κατάφερε κάτι φαινομενικά ιδιαιτέρως δύσκολο: να κερδίσει πάλι την εμπιστοσύνη του κοινού και μαζί με αυτή την πολυπόθητη ανανέωση για ένα δεύτερο κύκλο.

Επομένως η 2α Σεπτεμβρίου θα κρίνει ποιος είναι ο μεγάλος νικητής στο κόσμο της τηλεοπτικής φανταστικής μυθοπλασίας: η επιστροφή στη χώρα των δράκων ή το ταξίδι πίσω στη Μέση Γη. Η συνέχεια στις οθόνες μας…