Η πιο επικερδής υπηρεσία της Amazon ήταν κάποτε ένα «ριψοκίνδυνο στοίχημα» - Το ενθύμιο που κρατάει ο Μπέζος

Ορισμένοι άνθρωποι βάζουν σε κορνίζα το δίπλωμα τους ή αγαπημένες φωτογραφίες, όμως ο Τζεφ Μπέζος, έχει κορνιζάρει ένα τεύχος του περιοδικού Businessweek, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 16 χρόνια.

Ο ιδρυτής της Amazon έκανε ένα post στο Twitter με την φωτογραφία του περιοδικού, στο οποίο φαίνεται ο ίδιος και το τίτλος έγραφε «Το ριψοκίνδυνο στοίχημα της Amazon» αναφερόμενο στις αμφιβολίες που είχαν τότε οι αναλυτές της Wall Street για το αν θα είχε επιτυχημένο το - τότε - νέο εγχείρημα του Μπέζος, ονόματι AWS.

Φυσικά, πρόκειται για την Amazon Web Services, την υπηρεσία cloud computing που προσφέρει η Amazon και η οποία το 2021 κατέγραψε κέρδη άνω των 62 δισ. δολαρίων.

«Έχω αυτό το παλιό BusinessWeek του 2006 κορνιζαρισμένο, ως μια υπενθύμιση» έγραψε ο Μπέζος.

I have this old 2006 BusinessWeek framed as a reminder. The “risky bet” that Wall Street disliked was AWS, which generated revenue of more than $62 billion last year. pic.twitter.com/ccF0nCOkhu

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 18, 2022