Εργαζόμενοι Twitter: Δυσφορία και αβεβαιότητα για το μέλλον υπό τον Μασκ - Τι είπαν Ντόρσεϊ, Μπέζος

Με ένα μείγμα ενθουσιασμού, φόβου και χιούμορ αντιμετώπισαν οι υπάλληλοι της Twitter την προοπτική εξαγοράς της εταιρείας από τον Έλον Μασκ έναντι 44 δισ. δολαρίων, καθώς το μέλλον διαγράφεται… απρόβλεπτο.

Οι θέσεις του Μασκ για τον τρόπο λειτουργίας του μέσου και για την ελευθερία του λόγου είναι διατυπωμένες και συχνά σε αντίθεση με τις αρχές του Twitter, στο οποίο ο ίδιος έχει 80 εκατ. followers. Ο δισεκατομμυριούχος δεν έχει διαστάσει να ασκήσει δημόσια κριτική στην διαχείριση του Twitter, αλλά και στοχοποιήσει άτομα χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα.

«Είναι μια περίοδος πραγματικής δυσφορίας και αβεβαιότητας», δήλωσε ο Edward Perez, στέλεχος στο Twitter, σε tweet τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. «Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουμε βαθιά ότι το Twitter είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια πλατφόρμα τεχνολογίας. Έχουμε βαθιά ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Ελπίζω να το καταλάβει ο νέος μας ιδιοκτήτης».

Σε μια άλλη ανάρτηση ένας διευθυντή προϊόντος έγραψε ότι η εξαγορά του κ. Μασκ θα βοηθούσε στις προσλήψεις: «Θα εκπλαγείτε πόσοι άνθρωποι μου έγραψαν σήμερα λέγοντας ότι αν αναλάβει ο Έλον, σίγουρα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για δουλειά».

Κάποιος άλλος είπε ότι η απολυταρχία του κ. Μασκ για την ελευθερία του λόγου είναι αντίθετη με την αποστολή του μέσου. Άλλο, τέλος, το έριξαν στην «πλάκα», γράφοντας: «Στείλτε σε όλους μας Tesla!»

Αναφανδόν θετικός, ωστόσο, εμφανίστηκε ο συνιδρυτής του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, όσον αφορά την συμφωνία με τον Έλον Μασκ.

Αντιδρώντας στην είδηση, ο Ντόρσεϋ δημοσίευσε έναν σύνδεσμο στο Spotify από το τραγούδι των Radiohead «Everything In Its Right Place» προσθέτοντας πως ο Μασκ είναι η «μοναδική λύση που εμπιστεύομαι» για να διευθύνει την εταιρεία που και ο ίδιος ίδρυσε το 2006.

«Εμπιστεύομαι την αποστολή του να επεκτείνει το φως της συνείδησης», τόνισε.

The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Twitter as a company has always been my sole issue and my biggest regret. It has been owned by Wall Street and the ad model. Taking it back from Wall Street is the correct first step.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022