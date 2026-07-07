Πώς θα είναι το λιανεμπόριο στο μέλλον - Τάσεις και προοπτικές

Ποιοι είναι οι 4 βασικοί άξονες που θα κρίνουν την επόμενη ημέρα του retail, καθώς το τοπίο αλλάζει ραγδαία. Οι μετασχηματισμοί του μέλλοντος στη σκιά της Τεχνητής Νοημοσύνης

Μεγάλες αλλαγές κυοφορούνται στον εγχώριο χάρτη του λιανεμπορίου τα επόμενα χρόνια, δρομολογώντας τη δημιουργία ενός εντελώς νέου τοπίου. Την ίδια ώρα, ο εμπορικός κόσμος της χώρας επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην πληθώρα προκλήσεων που ελλοχεύουν αλλά και στις νέες ευκαιρίες που γεννά η σύγχρονη εποχή. Οι νέες, δε, ισορροπίες είναι αυτές που θα κρίνουν και την επιτυχή μετάβαση του λιανικού εμπορίου σε ένα πιο βιώσιμο και πιο λαμπρό μέλλον.

Στη σκιά μάλιστα των προκλήσεων ο κλάδος στην Ελλάδα οφείλει να κοιτάξει μπροστά, χαράσσοντας ένα μέλλον λειτουργικό που να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Οι τέσσερις πυλώνες της επόμενης ημέρας

Το πλαίσιο των τεσσάρων αξόνων στους οποίους θα κληθεί να στηριχθεί τα επόμενα χρόνια ο κλάδος του λιανεμπορίου σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσίασε χθες, από το βήμα του M.O.RE Summit 2026 που διοργάνωσε ο ΣΕΛΠΕ, η Research Director του IDC Retail Insights Europe, Ornella Urso.

Όπως είναι φυσικό, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ο πρώτος από τους τέσσερις πυλώνες αλλαγής στο παγκόσμιο λιανεμπόριο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ίδια, ήδη το 57% χρησιμοποιεί εφαρμογές agentic AI, συνδεδεμένο σε προσωπικούς λογαριασμούς χρηστών για να ψωνίσει, είτε σε επίγειο κατάστημα ή online, ενώ το 37% ανακαλύπτει νέα προϊόντα μέσα από εφαρμογές που χρησιμοποιεί κάθε μέρα από το κινητό του.

Ποια πρέπει να είναι η απάντηση των λιανεμπόρων σε αυτού του είδους τις τεκτονικές αλλαγές; Η ίδια η διαχείριση δεδομένων, εξήγησε η Ornella Urso. Ήδη μάλιστα το 70% των λιανεμπόρων επενδύει σε τρέχοντα χρόνο στον εκσυγχρονισμό της συλλογής δεδομένων, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των νέων συνηθειών του σύγχρονου καταναλωτή.

Κομβικό ρόλο στο «αύριο» του λιανικού εμπορίου θα διαδραματίσει και το φυσικό κατάστημα. Το οποίο όμως πρέπει να αλλάξει. Και σύμφωνα με την Ornella Urso, χρειάζεται «επανεφεύρεση», εξαιτίας των νέων τάσεων που προσβεύει η Generation Z. «Ο καταναλωτής αγοράζει πλέον πρωτίστως εμπειρία», τόνισε, κάτι που ωθεί τα καταστήματα να έχουν προσωποποιημένες εμπειρίες εντός καταστημάτων, ενώ, την ίδια στιγμή, οι διαφοροποιημένες προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού τα αναγκάζουν να είναι και συμπεριληπτικά. «Ο καταναλωτής χρειάζεται διαθέσιμες επιλογές και στο τέλος της ημέρας, να νιώσει γεμάτος με την αγορά του, να έχει ικανοποιηθεί η προσδοκία που είχε όταν επισκέφθηκε το κατάστημα», σημείωσε η ίδια.

Για την Ornella Urso, εξίσου σημαντικός πυλώνας που θα κρίνει την επιτυχία του λιανικού εμπορίου στο μέλλον είναι η εξυπηρέτηση των πελατών. Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά το κοινό που θα ικανοποιούν και τον χώρο που θα καταλάβουν στην αγορά του ευρύτερου λιανεμπορίου. «Υποφέρουν» ωστόσο από το υψηλό εργατικό κόστος κατά 29% σε παγκόσμια βάση, κάτι που υποδεικνύει ότι το ένα τρίτο της αγοράς έχει μόνο περιορισμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες στο επιχειρηματικό του πλάνο. Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει κατά 49% την αυτοματοποίηση και ταυτόχρονα, την ικανοποίηση του κοινού από την εξυπηρέτηση στο φυσικό -ή και στο online- κατάστημα.

Τέταρτος και τελευταίος πυλώνας του λιανεμπορίου του αύριο είναι οι πολυκαναλικές ή omnichannel λειτουργίες. Και αυτό γιατί δεν πολλαπλασιάζουν μόνο τις πωλήσεις, αλλά γίνονται αποδεκτές έως και για το 81% του κοινού της Generation Z, όταν μιλάμε για ψηφιακή διασύνδεση των προϊόντων που εκτίθενται στο κατάστημα με εκείνα που πωλούνται online, με προσωποποιημένες προσφορές που λαμβάνει κάθε μέλος του ξεχωριστού συστήματος αγορών του κάθε λιανέμπορου. Στη συγχώνευση, δε, όλων των λειτουργιών σε μια ενιαία διαδικασία μπορεί ξεκάθαρα να βοηθήσει η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Το εμπόριο που μας αξίζει»

Ανοίγοντας το συνέδριο M.O.RE Summit 2026, ο πρόεδρος του ΣΕΛΠΕ, Κωνσταντίνος Γεράρδος, μίλησε για τον καθοριστικό ρόλο του ελληνικού κλάδου του λιανικού εμπορίου, καθώς αποτελεί «τροφοδότη» όλων των άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας. «Εμείς τροφοδοτούμε όλους τους άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εμείς επενδύουμε σε ενέργεια, κατασκευές, media, banking, real estate, logistics, last mile, HR», τόνισε, για να επισημάνει πως «σαν κλάδος μας αξίζει κάτι πολύ δυναμικό. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το brand που έχουμε και να το πάμε στη θέση που του αξίζει».