Χαρακόπουλος με νοσηλευτές στο ΓΝ Λάρισας: Αναγνώριση της προσφοράς νοσηλευτών η ένταξη στα βαρέα - ανθυγιεινά

Το ΕΣΥ δεν είναι μόνο οι υποδομές οι οποίες αναβαθμίζονται σε όλη τη χώρα, είναι και οι άνθρωποί του, το έμψυχο δυναμικό του, αναφέρει ο γγ της ΚΟ της ΝΔ.

«Το ΕΣΥ δεν είναι μόνο οι υποδομές οι οποίες αναβαθμίζονται σε όλη τη χώρα, είναι και οι άνθρωποί του, το έμψυχο δυναμικό του. Η Πολιτεία έμπρακτα στηρίζει τους νοσηλευτές εντάσσοντάς τους στα βαρέα - ανθυγιεινά, ικανοποιώντας έναν χρόνιο αίτημα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (ΓΝΛ), όπου είχε συνάντηση με τον διοικητή Γρηγόρη Βλαχάκη και τις υγειονομικούς Ευθυμία Μπέτση, νοσηλεύτρια και πρόεδρο της ΔΑΚΕ, Ευθυμία Χύτα τεχνολόγο ακτινολόγο, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων και μέλος Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ, Ευαγγελία Πράπα προϊστάμενη αναισθησιολογικού, Αικατερίνη Καζάνα προϊστάμενη χειρουργείων, Παναγιώτα Χορταριά προϊσταμένη ΤΕΠ και Μαρία Κριάρη προϊστάμενη Ογκολογικής.

Κατά τη συζήτηση τονίστηκε ότι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά αποτελεί θετική εξέλιξη και δικαίωση για το νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ΕΚΑΒ, το οποίο καθημερινά εργάζεται σε συνθήκες αυξημένης ευθύνης, πίεσης και έκθεσης σε κινδύνους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή αποτελεί «μεγάλο βήμα», αλλά όχι το τέλος της προσπάθειας. Επισημάνθηκε ότι, όσο βελτιώνονται οι δημοσιονομικές δυνατότητες, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επέκτασης της ένταξης στα βαρέα-ανθυγιεινά και σε άλλες ευαίσθητες ειδικότητες στον χώρο της υγείας.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, η πορεία των έργων της νέας πτέρυγας, η αναβάθμιση κλινικών και χειρουργικών αιθουσών, η αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης, η ενεργειακή αναβάθμιση, η αποκατάσταση του παλαιού εμβληματικού κτιρίου και η χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στις προοπτικές αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της υγείας, με στόχο τη μείωση του φόρτου εργασίας, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την ασφαλή διαχείριση δεδομένων, ώστε οι νέες τεχνολογίες να λειτουργήσουν ως εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση ότι η αναγνώριση της προσφοράς των υγειονομικών πρέπει να συνεχιστεί με συνέπεια. Ο κ.Χαρακόπουλος ευχαρίστησε τους υγειονομικούς για την προσφορά τους και συνεχάρη τον διοικητή του ΓΝΛ για το έργο που επιτελεί με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες της Λάρισας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ