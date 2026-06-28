Επιχειρήσεις | Διεθνή Νέα

Αίγυπτος: Προς ιδιωτικοποίηση οδεύουν τέσσερις κρατικές εταιρείες

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αίγυπτος: Προς ιδιωτικοποίηση οδεύουν τέσσερις κρατικές εταιρείες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πρόκειται για τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα και μια που δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων και του τουρισμού.

Η Αίγυπτος χορήγησε σε τέσσερις κρατικές εταιρείες προκαταρκτική έγκριση για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργικό συμβούλιο.

Οι τρεις από αυτές δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα:

η Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI),

η Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB) και

η Petroleum Marine Services.

Η τέταρτη εταιρεία είναι η Maamoura for Reconstruction and Tourism Development, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων και του τουρισμού.

Οι προκαταρκτικές εγκρίσεις αποτελούν το πρώτο βήμα για τη διάθεση ποσοστών των εταιρειών μέσω του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του υπουργείου Πετρελαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των τριών εταιρειών του πετρελαϊκού κλάδου ανέρχεται σε 687 εκατ. δολάρια.

Η Αίγυπτος έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο εισαγωγής 30 κρατικών εταιρειών στο χρηματιστήριο της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος αποεπένδυσης που έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Ο υπουργός Επενδύσεων, Μοχάμεντ Φαρίντ Σάλεχ, έχει δηλώσει ότι τέσσερις κρατικές εταιρείες αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο έως τον Μάιο του 2027, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει ή ακόμη και υπερβεί τους στόχους του προγράμματος του ΔΝΤ σε βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα και το πρωτογενές πλεόνασμα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο διπλός κίνδυνος για κονδύλια και δαπάνες – Πώς μπορεί να εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός

Κτηματολόγιο: Τι φέρνει η επόμενη ημέρα για τις Πολεοδομίες και την αγορά ακινήτων

Τα 5,33 ευρώ ανά κιλό λαγοκέφαλου είναι περιβαλλοντικό μέτρο ή επίδομα σε ψαράδες;

tags:
Αίγυπτος
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider