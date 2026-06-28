Αίγυπτος: Προς ιδιωτικοποίηση οδεύουν τέσσερις κρατικές εταιρείες

Πρόκειται για τρεις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα και μια που δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων και του τουρισμού.

Η Αίγυπτος χορήγησε σε τέσσερις κρατικές εταιρείες προκαταρκτική έγκριση για την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων της κυβέρνησης, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή το υπουργικό συμβούλιο.

Οι τρεις από αυτές δραστηριοποιούνται στον πετρελαϊκό τομέα:

η Engineering for Petroleum and Chemical Industries (ENPPI),

η Egyptian Linear Alkyl Benzene Company (ELAB) και

η Petroleum Marine Services.

Η τέταρτη εταιρεία είναι η Maamoura for Reconstruction and Tourism Development, η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάπτυξης ακινήτων και του τουρισμού.

Οι προκαταρκτικές εγκρίσεις αποτελούν το πρώτο βήμα για τη διάθεση ποσοστών των εταιρειών μέσω του χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση του υπουργείου Πετρελαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των τριών εταιρειών του πετρελαϊκού κλάδου ανέρχεται σε 687 εκατ. δολάρια.

Η Αίγυπτος έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο εισαγωγής 30 κρατικών εταιρειών στο χρηματιστήριο της χώρας, στο πλαίσιο του προγράμματος αποεπένδυσης που έχει συμφωνηθεί με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Ο υπουργός Επενδύσεων, Μοχάμεντ Φαρίντ Σάλεχ, έχει δηλώσει ότι τέσσερις κρατικές εταιρείες αναμένεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο έως τον Μάιο του 2027, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση έχει επιτύχει ή ακόμη και υπερβεί τους στόχους του προγράμματος του ΔΝΤ σε βασικούς δημοσιονομικούς δείκτες, όπως το δημοσιονομικό έλλειμμα και το πρωτογενές πλεόνασμα.

