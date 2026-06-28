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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας -Μήνυμα από το 112

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Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας -Μήνυμα από το 112
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Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1μμ ενώ κοντά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Πριν λίγο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για απομάκρυνση των κατοίκων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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