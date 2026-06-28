Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Πευκάλι Κορινθίας -Μήνυμα από το 112

Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι Κορινθίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1μμ ενώ κοντά βρίσκονται διάσπαρτες κατοικίες. Πριν λίγο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για απομάκρυνση των κατοίκων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αμόνι της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ