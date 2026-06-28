Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Ερυθραία

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και αφού προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε μια πινακίδα οδικής σήμανσης στη συνέχεια ανατράπηκε και έπιασε φωτιά με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα.

Ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Νέα Ερυθραία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 00:20 ένα ΙΧ που κινούνταν στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας με κατεύθυνση από Κρυονέρι προς Κηφισιά, εξετράπη της πορείας του στο ύψος της Νέας Ερυθραίας και αφού προσέκρουσε στο κράσπεδο και σε μια πινακίδα οδικής σήμανσης στη συνέχεια ανατράπηκε και έπιασε φωτιά με τον οδηγό να εγκλωβίζεται στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα που ανέσυραν απανθρακωμένο τον οδηγό του ΙΧ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του θύματος, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ