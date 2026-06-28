Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα στον νότο

Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε περίχωρα των κοινοτήτων Ντέιρ Σερίαν και Ταϊμπέχ.

Το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI μετέδωσε ότι ένα νέο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα πραγματοποιήθηκε σήμερα στο νότιο τμήμα της χώρας, δύο ημέρες μετά την υπογραφή από τις δύο χώρες συμφωνίας-πλαίσιο με σκοπό την επίτευξη "ειρήνης με διάρκεια", η οποία "δεν θα εφαρμοστεί" σύμφωνα με βουλευτή της φιλοϊρανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Ισραηλινό μαχητικό αεροσκάφος βομβάρδισε περίχωρα των κοινοτήτων Ντέιρ Σερίαν και Ταϊμπέχ, διευκρίνισε το ANI, την επομένη ισραηλινών πληγμάτων στην περιοχή που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου σύμφωνα με τη Βηρυτό.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χάσαν Φαντάλαχ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία-πλαίσιο που υπεγράφη την Παρασκευή από τον Λίβανο και το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών "δεν θα εφαρμοστεί", προειδοποιώντας για τον κίνδυνο "εσωτερικής σύγκρουσης".

Χθες, ο Λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο διαβεβαίωσε ότι το κράτος του Λιβάνου "θα αναλάβει τις ευθύνες του" σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας, που εξαρτά μία αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη χώρα από τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος.

Η Χεζμπολάχ εναντιώνεται σφόδρα στη συμφωνία, που ορίζει ως στόχο "ειρήνη και ασφάλεια με διάρκεια" μεταξύ των δύο χωρών, που βρίσκονται τεχνικά σε κατάσταση πολέμου εδώ και δεκαετίες.

Κάνοντας λόγο για "μεγάλο λάθος", ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ επέκρινε το Σάββατο ένα κείμενο "ταπεινωτικό, επαίσχυντο, που αντιπροσωπεύει εγκατάλειψη [της εθνικής] κυριαρχίας" και κατηγόρησε τις αρχές του Λιβάνου ότι "νομιμοποιούν [με αυτόν τον τρόπο] τη συνέχιση της ισραηλινής κατοχής".

Η συμφωνία "δεν θα δει ποτέ το φως της μέρας και δεν θα εφαρμοστεί. Το δάκτυλό μας θα παραμείνει στην σκανδάλη, θα συνεχίσουμε τον δρόμο της αντίστασης ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας και θα ασκήσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να υπερασπιστούμε τον λαό μας", δήλωσε ο Φαντάλαχ στη διάρκεια μίας τελετής.

Αυτό που έκαναν οι αρχές "ισοδυναμεί με παράδοση που έχει στόχο να βυθίσει τη χώρα στο χάος και να μετατοπίσει τη σύγκρουση, από μια σύγκρουση με έναν εχθρό σε μια εσωτερική σύγκρουση", πρόσθεσε.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ισραέλ Κατς δήλωσε από την πλευρά του το Σάββατο πως διέταξε τις ισραηλινές δυνάμεις να ετοιμαστούν για "παρατεταμένη παραμονή" στον τομέα του νοτίου Λιβάνου στον οποίο έχουν εισδύσει μετά την έναρξη, στις 2 Μαρτίου, της νέας σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Χθες ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη νότια κοινότητα Ναμπατίγε αλ-Φάουκα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, με το ANI να κάνει λόγο και για άλλα ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή στη διάρκεια της ημέρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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