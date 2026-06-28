Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ στη Ναμπατίγε

Σύμφωνα με τον IDF έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες. Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι έπληξε και εκτοξευτή ρουκετών.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε μαχητές της Χεζμπολάχ που έφεραν αντιαρματικές ρουκέτες και έπληξε εκτοξευτή ρουκετών στην περιοχή της Ναμπατίγε του νοτίου Λιβάνου προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους στρατιώτες του.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε τη δομή από την οποία επιχειρούσαν οι μαχητές και κατέστρεψε εκτοξευτή ρουκετών που αποτελούσε απειλή.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης ότι δυνάμεις του σκότωσαν αρκετούς ένοπλους μαχητές στη "ζώνη ασφαλείας" στη νότια Συρία χθες Σάββατο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι θα συνεχίσει να επιχειρεί στην περιοχή προκειμένου να απομακρύνει απειλές στους Ισραηλινούς αμάχους και στους στρατιώτες του.

Ο ισραηλινός στρατός κατέχει από τα τέλη του 2024 μία "ζώνη ασφαλείας" στη νότια Συρία. Την Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε πως το Ισραήλ υπολογίζει να διατηρήσει τα στρατεύματά του εκεί για όσο διάστημα χρειαστεί, όπως και στον Λίβανο και στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ