Οι ελλείψεις υποδομών νερού είναι το πρόβλημα στα νησιά - Όχι η ξηρασία

Πριν από οποιοδήποτε νέο έργο αυτό που προέχει είναι η ορθολογική διαχείριση τόσο στην υδροληψία όσο και στη διανομή του νερού, τονίζει ο καθηγητής υδρολογίας Παναγιώτης Σαμπατακάκης.

Στις ελλείψεις υποδομών αποδίδει το πρόβλημα με την λειψυδρία που παρατηρείται σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου και των Κυκλάδων ο καθηγητής υδρολογίας Παναγιώτης Σαμπατακάκης.

Όπως τονίζει πριν από οποιοδήποτε νέο έργο αυτό που προέχει είναι η ορθολογική διαχείριση τόσο στην υδροληψία όσο και στη διανομή του νερού.

Ο κ Σαμπατακάκης που είναι διδάκτορας Υδρογεωλογίας του Πανεπιστημίου Μπολόνιας, και διευθυντής Υδατικών Πόρων του Ι.Γ.Μ.Ε. σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει ότι:

«Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν φταίει η ξηρασία, άλλα η απουσία των κατάλληλων υποδομών. Στη χώρα μας οι ανάγκες σε νερό στα νησιά δεν είναι ίδιες παντού ως προς τον όγκο αλλά και την δυνατότητα επίλυσης τους. Τα νησιά που παρουσιάζουν ελλείψεις σε νερό, δύνανται να διακριθούν σε δυο κατηγορίες:

Νησιά όπου οι υδρολογικές συνθήκες , εφόσον γίνουν τα κατάλληλα έργα, (οι ανάγκες σε νερό, όπως αυτές καταγράφονται σήμερα), μπορούν να αντιμετωπιστούν. Στην κατηγορία αυτή βρίσκονται αρκετά νησιά και ειδικότερα αυτά που έχουν σημαντικό γεωγραφικό εύρος.

Νησιά όπου οι υδρολογικές συνθήκες είναι περιορισμένης δυναμικότητας και οποιαδήποτε έργα υδρομάστευσης (γεωτρήσεις) και ταμίευσης (λιμνοδεξαμενές, μικρά φράγματα) και εάν γίνουν, οι ανάγκες σε νερό την καλοκαιρινή περίοδο δεν μπορούν να καλυφθούν.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν κύρια τα μικρά νησιά των Κυκλάδων και όχι μόνο, τα οποία τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν εκρηκτικούς ρυθμούς τουριστικής ανάπτυξης. Η λύση της αφαλάτωσης είναι μονόδρομος. Οι ΑΠΕ σε αυτόν τον τομέα μπορούν να εξασφαλίσουν χαμηλό ενεργειακό κόστος. Σε πολλές περιπτώσεις οι τεχνολογίες αυτές αντιμετωπίζονται με καχυποψία. Όμως σε ανάλογες συνθήκες αποτελούν την πιο εγγυημένη λύση. Εξάλλου, οι τεχνολογίες σε αυτόν τον τομέα έχουν βελτιωθεί και βελτιώνονται συνεχώς.

Στην παρατήρηση τι πρέπει να γίνει για να περιοριστεί και να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, ο καθηγητής σημειώνει ότι «πριν και πάνω από οποιοδήποτε σχεδιασμό νέων έργων βρίσκεται η ορθή διαχείριση υποδομών υδροληψίας και διανομής νερού. Με άλλα λόγια νοικοκύρεμα σε αυτό που έχουμε και μετά να δούμε τι μας λείπει. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που Δήμοι της χώρας μας κάτω από την πίεση της ξηρασίας των τελευταίων 2 χρόνων και με στοχευμένες παρεμβάσεις στην σπατάλη, τις λαθροχειρίες και στα δίκτυα, πέτυχαν επάρκεια νερού.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ