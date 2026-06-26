«Κόκκινο» σερί στην Wall Street - Προς αρνητικό 5x5 ο Nasdaq

Ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,42% στις 51.701 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,68% στις 7.307 μονάδες.

Αρνητικά πρόσημα εμφανίζουν τα ταμπλό των δεικτών της Wall Street, καθώς η OpenAI φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την αρχική δημόσια προσφορά της, ενώ παράλληλα η πτώση των μετοχών στον τομέα της τεχνολογίας επιταχύνεται εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για το αυξανόμενο κόστος της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει πτώση 0,42% στις 51.701 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 διολισθαίνει 0,68% στις 7.307 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq πηγαίνει για αρνητικό 5 στα 5 καθώς διολισθαίνει 1,08% στις 25.085 μονάδες. Μάλιστα, βρίσκεται σε τροχιά για τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από τον Μάρτιο του 2025.

Οι μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών όπως και των τσιπ, σημείωσαν πτώση μετά από δημοσίευμα της New York Times σύμφωνα με το οποίο η OpenAI εξετάζει το ενδεχόμενο να αναβάλει την αρχική δημόσια προσφορά της (IPO) για το επόμενο έτος, λόγω των χαμηλών επιδόσεων της SpaceX μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο και της γενικότερης μεταβλητότητας στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η καθυστέρηση της δημόσιας προσφοράς της OpenAI «θα μπορούσε να επιβραδύνει το ρυθμό των δαπανών για υποδομές», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι της Vital Knowledge.

Η Micron έδωσε στην αγορά έναν λόγο να χαρεί μετά την ισχυρή τριμηνιαία πρόβλεψή της, με την μετοχή της να σημειώνει άνοδο άνω του 12% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η ανακούφιση δεν κράτησε πολύ. Η μετοχή της εταιρείας σημειώνει πτώση άνω του 5% σήμερα, ενώ οι Intel κατρακυλά 3,50%, η Nvidia καταγράφει απώλειες 1,70% και Western Digital εμφανίζεται επίσης αδύναμη χάνοντας 6,67%.

Αυτή είναι η ένταση που κρύβεται πίσω από ολόκληρο το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης. Η Apple έκανε αυτό το ζήτημα πιο εύκολο να το δει κανείς. Την Πέμπτη, η μετοχή της εταιρείας έπεσε πάνω από 6%, μετά την αύξηση των τιμών σε ορισμένα προϊόντα λόγω του υψηλότερου κόστους μνήμης και τσιπ αποθήκευσης. Παρόλα αυτά, στη σημερινή συνεδρίαση, κάνει ένα μικρό άλμα +0,46%.

Στα γεωπολιτικά ζητήματα, το Ιράν έχει επιστρέψει ως πηγή πίεσης στην αγορά. Σήμερα η Τεχεράνη επανέλαβε ότι έχει δικαιώματα στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ και προειδοποίησε τις χώρες του Κόλπου να μην συμπαραταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την χθεσινή επίθεση κατά πλοίου ανοικτά του Ομάν που έδειξε πόσο εύθραυστο είναι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη απάντησε με τον τρόπο αυτόν στο «επεμβατικό, ανεύθυνο και προκλητικό» κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από τις ΗΠΑ και έξι χώρες του Κόλπου, το οποίο απορρίπτει την εμμονή του Ιράν για την επιβολή τελών διοδίων στα πλοία που θα διασχίζουν το Ορμούζ.