Ειδήσεις | Διεθνή

Γερμανία: Η AfD διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά της από CDU/CSU

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Γερμανία: Η AfD διευρύνει περαιτέρω τη διαφορά της από CDU/CSU
AfD / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα από τη μέτρηση της 12ης Μαΐου και φθάνει στο 29%, με την Ένωση CDU/CSU να περιορίζεται στο 20% (-2).

Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) διευρύνει περαιτέρω το δημοσκοπικό της προβάδισμα, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να καταγράφει το ιστορικά χαμηλότερο ποσοστό της στη συγκεκριμένη μέτρηση. Στον «χάρτη» μπαίνει και πάλι το Κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), μετά την εκλογή νέου αρχηγού.

Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov, η AfD κερδίζει μία μονάδα από τη μέτρηση της 12ης Μαΐου και φθάνει στο 29%, με την Ένωση CDU/CSU να περιορίζεται στο 20% (-2). Η διαφορά των εννέα μονάδων είναι μάλιστα η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί έως σήμερα σε οποιαδήποτε αντίστοιχη έρευνα κοινής γνώμης. Οι Πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 14% (+1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ακολουθεί με 12% (-1), όσο και η Αριστερά (+1). Στο όριο εισόδου στη βουλή βρίσκεται για πρώτη φορά έπειτα από μήνες το FDP, μετά την εκλογή του Βόλφγκανγκ Κουμπίκι ως νέου αρχηγού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Το κλάδεμα των λεφτόδεντρων - Ένας Μητσοτάκης στην εκδήλωση Τσίπρα - Ο «ωραίος από κοντά» Ανδρουλάκης

Πωλήθηκε η Pizza Hut έναντι 2,7 δισ. δολαρίων

Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πρωταθλητών NBA, Νιου Γιορκ Νικς

tags:
Γερμανία εκλογές
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider