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Ρωσία: Μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων στη Μόσχα, στα χέρια των αρχών δύο ύποπτοι

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Ρωσία: Μπαράζ βομβιστικών επιθέσεων στη Μόσχα, στα χέρια των αρχών δύο ύποπτοι
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Χθες Τρίτη, σημειώθηκαν δύο βομβιστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα στην Μόσχα. Η μία βόμβα εξερράγη το πρωί στην ανατολική Μόσχα και η άλλη η οποία εντοπίσθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη νοτιοδυτική Μόσχα.

Ρώσοι ανακριτές ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι που θεωρούνται ότι βρίσκονται πίσω από την βομβιστική επίθεση, ενώ έχουν τεθεί υπό κράτηση έφηβοι, οι οποίοι σύμφωνα με υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας είχαν πειστεί να τοποθετήσουν τη βόμβα.

Χθες Τρίτη, σημειώθηκαν δύο βομβιστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα στην Μόσχα. Η μία βόμβα εξερράγη το πρωί στην ανατολική Μόσχα και η άλλη η οποία εντοπίσθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας στη νοτιοδυτική Μόσχα.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι έχει κινηθεί ποινική διαδικασία σε σχέση με την βόμβα που εξερράγη σε περιοχή της νοτιοδυτικής Μόσχας η οποία είχε ως στόχο έναν υπάλληλο επιχείρησης παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Δεν κατέστη σαφές το πώς πυροδοτήθηκε αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Η έρευνα κατέδειξε ότι άγνωστοι ζήτησαν από μια έφηβη να παραλάβει τη βόμβα και αυτή την παρέδωσε σε έναν έφηβο, ο οποίος την τοποθέτησε στο αυτοκίνητο μαζί με έναν πομπό GPS, ανέφερε η επιτροπή.

Δεν υπήρξαν θύματα και κατά των υπόπτων απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Σε μια ξεχωριστή βομβιστική επίθεση σε αυτοκίνητο στην ανατολική Μόσχα ο οδηγός σκοτώθηκε σε σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, παρότι το θύμα δεν κατονομάστηκε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ , δήλωσε ότι πραγματοποιήθηκε μια έκρηξη αλλά οι λεπτομέρειες δεν θα δημοσιοποιηθούν καθώς η έρευνα συνεχίζεται.

«Πραγματοποιήθηκε μια έκρηξη, αλλά οι λεπτομέρειες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν λόγω της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Πεσκόφ. «Φυσικά, το θέμα αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα των ειδικών υπηρεσιών μας.»

Δεν ήταν σαφές αν είχαν γίνει συλλήψεις σε σχέση με τη δεύτερη βόμβα.

Από την έναρξη του πολέμου το 2022, οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αναλάβει την ευθύνη για την δολοφονία αρκετών ανώτατων Ρώσων αξιωματικών, μερικοί από τους οποίους έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο των εχθρών της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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