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Η Χεζμπολάχ ζητά τις αρχές να «επωφεληθούν» από την υποστήριξη του Ιράν

Newsroom
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Η Χεζμπολάχ ζητά τις αρχές να «επωφεληθούν» από την υποστήριξη του Ιράν
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«Καλούμε τις αρχές του Λιβάνου (...) να διορθώσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία», ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χεζμπολάχ κάλεσε σήμερα τις αρχές του Λιβάνου να αποκαταστήσουν τις σχέσεις με το Ιράν και να «επωφεληθούν από την υποστήριξή του», αφότου η Τεχεράνη βομβάρδισε το Ισραήλ σε αντίποινα για ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Οι Λιβανέζοι ηγέτες απηύθυναν τις τελευταίες ημέρες σθεναρές προειδοποιήσεις στο Ιράν, καλώντας το να μην επεμβαίνει πλέον στον Λίβανο, μετά την άρνηση της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός με το Ισραήλ.

«Καλούμε τις αρχές του Λιβάνου (...) να διορθώσουν τις σχέσεις τους με την Ισλαμική Δημοκρατία», ανέφερε η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το σιτικό κίνημα ζήτησε από τους Λιβανέζους ηγέτες να «επωφεληθούν από την ιρανική υποστήριξη προκειμένου να υλοποιήσουν τους εθνικούς στόχους μας (...)» υπό το φως των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στο Πακιστάν.

Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, που πυροδοτήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου από τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, να περιλαμβάνει το τέλος των εχθροπραξιών στο μέτωπο του Λιβάνου.

Το Ιράν εκτόξευσε προχθές, Κυριακή, πυραύλους εναντίον του Ισραήλ σε απάντηση για ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ είχε απαντήσει προτού οι εχθροπραξίες ανάμεσα στις δύο χώρες, οι πρώτες μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε πριν από δύο μήνες, διακοπούν υπό την ισχυρή πίεση των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις "τελευταίες προσπάθειες" για τη σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Η Χεζμπολάχ, που έσυρε στις αρχές Μαρτίου τον Λίβανο στον πόλεμο σε υποστήριξη στο Ιράν, απέρριψε την Πέμπτη μια νέα πρόταση εκεχειρίας.

Τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα έχουν προκαλέσει από την αρχή του πολέμου τον θάνατο τουλάχιστον 3.600 ανθρώπων στον Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Λίβανος
Ιράν
Μέση Ανατολή
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