Δήμας: ΒΟΑΚ και νέο Αεροδρόμιο Καστελλίου αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών της Κρήτης

Τα μεγάλα έργα που γίνονται στην Κρήτη, όπως ο ΒΟΑΚ και το νέο Αεροδρόμιο στο Καστέλλι αφορούν πρώτα απ΄ όλα τους Κρητικούς, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο Alasdair Ross, στο πλαίσιο της εκδήλωσης του Economist με θέμα «Investing in Change: How Crete is being transformed», που πραγματοποιείται στα Χανιά.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τον ΒΟΑΚ ως «την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα της Πολιτείας σε επίπεδο σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων», επισημαίνοντας ότι, πλέον, λειτουργούν εργοτάξια και στα τρία τμήματα του έργου. Συγκεκριμένα: στο βασικό τμήμα της παραχώρησης Ηράκλειο – Χανιά, μήκους 157 χιλιομέτρων, στο οποίο περιλαμβάνεται η προαίρεση Κίσσαμος - Χανιά, μήκους 30 χιλιομέτρων, καθώς και στα άλλα δύο τμήματα: Χερσόνησος - Νεάπολη (μέσω ΣΔΙΤ), και στο δημόσιο έργο Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος.

«Με την ολοκλήρωση του έργου, θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, κλειστός αυτοκινητόδρομος συνολικού μήκους 225 χιλιομέτρων, από την Κίσσαμο μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου», είπε ο κ. Δήμας, προσθέτοντας πως το Υπουργείο χρηματοδοτεί και τις μελέτες για την επέκταση του ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία.

Όσον αφορά στις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε επτά τμήματα υψηλής επικινδυνότητας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με στόχο την άμεση μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, ο Υπουργός είπε πως έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στα τμήματα Χανιά - Κολυμπάρι και ΧΥΤΑ Ηρακλείου - Λινοπεράματα και μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν οι εργασίες και στα υπόλοιπα τμήματα: Σούδα - Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος, Πετρές - Ατσιπόπουλο, Κίσσαμος - Κολυμπάρι και Γεροπόταμος - ΧΥΤΑ Ηρακλείου.

Ο Υπουργός έθεσε ως στόχο να λειτουργήσει το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλλι, στα τέλη του 2028, συμπληρώνοντας πως θα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, ενώ θα υπάρχει απευθείας σύνδεση με τον ΒΟΑΚ.

Η πρόοδος του κατασκευαστικού σκέλους του έργου προσεγγίζει το 70% και παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες που αφορούν στα συστήματα λειτουργίας και αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε πως η Κρήτη έχει κεντρικό ρόλο στη συμμετοχή της Ελλάδας στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (TEN-T).

«Οι νέες εμβληματικές υποδομές δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το νησί να αποτελέσει κρίσιμο κόμβο μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο και του νέου οικονομικού διαδρόμου Ευρώπης – Ινδίας (IMEC)», δήλωσε ο κ. Δήμας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί, επίσης, πολύ σημαντικά έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων στο νησί, τα οποία έχουν τεράστια σημασία για τη τοπική οικονομία.

