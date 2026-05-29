ΟΗΕ: Επείγουσα προτεραιότητα η προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο

Η εξασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για τις ανεπάρκειες των ηλικιακών περιορισμών που ψηφίστηκαν πρόσφατα σε διάφορες χώρες.

Οι διαδικτυακές επιθέσεις «προκύπτουν από επιλογές σχεδιασμού και εμπορικές πρακτικές που υπονομεύουν την ασφάλεια, κυρίως εθιστικές λειτουργίες, όπως η άπειρη κύλιση, η αυτόματη αναπαραγωγή και οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις εφαρμογών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

«Η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο είναι επείγουσα προτεραιότητα την οποία οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι όχι μόνον υλοποιείται, αλλά και ότι υλοποιείται σωστά», πρόσθεσε.

Ο Τουρκ ζήτησε την υιοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων από τα κράτη, όπως και τις εταιρείες, σημειώνοντας ότι «το να περιορίσουμε απλώς την πρόσβαση στις πλατφόρμες που παραμένουν επικίνδυνες δεν μπορεί να αποτελεί αυτοσκοπό στην προσπάθειά μας για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών».

Η Αυστραλία απαγόρευσε το 2025 διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών χωρών. Στη Γαλλία νομοσχέδιο που αποσκοπεί να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών υιοθετήθηκε από τη Γερουσία.

Για τον Τουρκ, το να εστιάσει ο κόσμος μόνον σε αυτούς τους περιορισμούς δεν θα αλλάξει καθόλου τον σχεδιασμό και τους αλγόριθμους που έχουν καταστήσει τις πλατφόρμες αυτές επικίνδυνες.

Οι κολοσσοί της τεχνολογίας οφείλουν να ενσωματώσουν την ασφάλεια «ήδη από τον σχεδιασμό, αντί να μετακυλούν αυτήν την ευθύνη στους γονείς και τα παιδιά», πρόσθεσε.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα σημείωσε επίσης ότι οι απαγορεύσεις θα μπορούσαν εύκολα να παρακαμφθούν και εξέφρασε την ανησυχία ότι οι περιορισμοί αυτού του είδους θα μπορούσαν να ωθήσουν τα παιδιά προς πιο επικίνδυνες και λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες.

Το γραφείο του δημοσίευσε 10 κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των παιδιών στο ίντερνετ.

Σε αυτές προβλέπεται κυρίως η εγγύηση της μέγιστης προεπιλεγμένης προστασίας των δεδομένων των παιδιών και τονίζεται ότι «δεν θα πρέπει να επιτρέπεται» η «μικροστόχευση» των ανηλίκων για εμπορικούς σκοπούς.

Επίσης τίθενται ερωτήματα για ενδεχόμενους ηλικιακούς περιορισμούς για τη χρήση ρομπότ συνομιλίας (chatbot) που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ/AI) ή για τις εθιστικές λειτουργίες.

Τα μέτρα θα πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο, που θα συνοδεύεται από αποτρεπτικές νομικές συνέπειες, διευκρινίζεται επίσης στις κατευθυντήριες οδηγίες.

Βάσει αυτών θα πρέπει επίσης τα παιδιά, των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται, να έχουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ