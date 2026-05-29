Ρούτε: Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους του

Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε σπιθαμή εδάφους του, δήλωσε μέσω του Χ ο γενικός γραμματέας της Ατλαντικής Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε έπειτα από το πλήγμα πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας από ρωσικό drone κατά την διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας την νύκτα.

«Η ανεύθυνη συμπεριφορά της Ρωσίας αποτελεί κίνδυνο για όλους μας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Μαρκ Ρούτε. «Η χθεσινή νύκτα έδειξε και πάλι ότι οι επιπλοκές του παράνομου επιθετικού τους πολέμου δεν σταματούν στα σύνορα».

«Θα εξακολουθήσουμε να ενισχύουμε την αποτροπή και την άμυνά μας στο έδαφός μας και να υποστηρίζουμε την Ουκρανία καθώς αμύνεται κατά της ρωσικής επίθεσης».

Και λίγο αργότερα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ έγραψε σε νέα ανάρτηση στο Χ: «Μόλις συνομίλησα με τον ρουμάνο πρόεδρο Νικούσορ Νταν (...) Τον διαβεβαίωσα για την απόλυτη αλληλεγγύη του ΝΑΤΟ προς την Ρουμανία και εξέφρασα την συμπάθειά μου για τους τραυματίες αυτού του περιστατικού». «Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπισθεί κάθε cm2 του εδάφους των συμμάχων».

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Μάθιου Γουίτακερ , καταδίκασε το περιστατικό με ανάρτηση στο Χ: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ρουμανίας, συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ, και καταδικάζουμε αυτήν την ανεύθυνη διείσδυση στο έδαφός της».

«Οι σκέψεις βρίσκονται με τους τραυματίες στο Γαλάτσι. Θα υπερασπισθούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό εδάφους του ΝΑΤΟ».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας Αλισον Χαρτ καταδίκασε μέσω του Χ την ανευθυνότητα της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη (SACEUR), ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνεβιτς, συνομίλησε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ρουμανικών ενόπλων δυνάμεων Γκεοργκίτα Βλαντ, ανακοίνωσε μέσω του Χ το Ανώτατο Στρατηγείο των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ευρώπη (SHAPE).

«Συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή κατά την διάρκεια της έρευνας για το συμβάν και εξετάζεται η λήψη επιπλέον αμυντικών μέτρων».

«Απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη»

Η πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στην Ρουμανία αποτελεί νέα απόδειξη της απειλής που αντιπροσωπεύει η Ρωσία για το σύνολο της Ευρώπης, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντριι Σιμπίχα.

«Η πρόσφατη διείσδυση ρωσικού drone στον ρουμανικό εναέριο χώρο και η έκρηξή του σε κατοικημένη περιοχή στο Γαλάτσι αποδεικνύουν για μία ακόμη φορά ότι η ρωσική επίθεση αποτελεί πραγματική απειλή για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και για ολόκληρη την Ευρώπη», έγραψε ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών.

Αρθρο 4 της Συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας

Πηγή της Συμμαχίας δήλωσε ότι η Ρουμανία έχει την δυνατότητα να ζητήσει, ή όχι, την ενεργοποίηση του άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Ατλαντικής Συμμαχίας.

Το άρθρο 4 προβλέπει ότι οι σύμμαχοι «θα διαβουλεύονται κάθε φορά που μία χώρα μέλος κρίνει ότι απειλείται η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ».

Το άρθρο 4 έχει ενεργοποιηθεί επανειλημμένως, πιο πρόσφατα από την Πολωνία το φθινόπωρο 2025 έπειτα από την διείσδυση ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Ρουμανία έχει επίσης ζητήσει από το ΝΑΤΟ την λήψη μέτρων για την επιτάχυνση της μεταφοράς συστημάτων για την αντιμετώπιση των drones στο ρουμανικό έδαφος.

Η Συμμαχία «θα συνεχίσει να ενισχύει την άμυνα κατά κάθε απειλής, περιλαμβανομένων των drones», έγραψε στο Χ σήμερα η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ.

Το ΝΑΤΟ προβλέπει την δημιουργία «αυτοματοποιημένης ζώνης» άμυνας που θα είναι εξοπλισμένη με συστήματα που θα λειτουργούν σχεδόν χωρίς στρατιώτες στο ανατολικό μέτωπο τα επόμενα δύο χρόνια, είχε δηλώσει τον Ιανουάριο νατοϊκός αξιωματούχος.

Από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, πληθύνονται τα περιστατική διείσδυσης ρωσικών drones στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Και συντρίμμια από drones έχουν επανειλημμένως πέσει στο ρουμανικό έδαφος.

Η Ρουμανία είχε καλέσει τον πρεσβευτή της Ρωσίας στο Βουκουρέστι μετά την διείσδυση ρωσικού drone στον εναέριο χώρο την τον Σεπτέμβριο 2025, λίγες ημέρες μετά την είσοδο μεγάλου αριθμού ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο.

«Σκόπιμη εκτροπή»

Οι χώρες της Βαλτικής έγιναν πρόσφατα πεδίο διείσδυσης μεγάλου αριθμού drones, αυτή την φορά ουκρανικής προέλευσης.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στο Βίλνιους, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέρριψε την ευθύνη των παραβιάσεων αυτών στην Ρωσία, κατηγορώντας την ότι επιδιώκει την αποσταθεροποίηση των δημοκρατικών κοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, η Ρωσία εκτρέπει σκοπίμως από την τροχιά τους τα ουκρανικά drones που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων και πετρελαϊκών σταθμών στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης, στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ