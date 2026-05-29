Ιταλός υπουργός Άμυνας: «Η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, είναι η ασφάλεια όλων μας»

«Εκφράζω την εντονότερη δυνατή καταδίκη μου για το ρωσικό drone το οποίο έπληξε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας δυο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος», έγραψε στο «Χ» ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

«Εκφράζουμε την βαθιά μας αλληλεγγύη στον αντιπρόεδρο της ρουμανικής κυβέρνησης και υπουργό Άμυνας Ράντου Ντίνελ Μίρουτσα, όπως και σε όλο τον λαό της Ρουμανίας. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρότατη: η ασφάλεια ενός μέλους του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η ασφάλεια όλων μας. Είμαστε ενωμένοι για την υπεράσπιση της ειρήνης, της σταθερότητας και του ευρωατλαντικού εδάφους», συμπλήρωσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ