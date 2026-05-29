Η BOSS παρουσιάζει τη Νέα Παγκόσμια συλλογή FANWEAR για τις κορυφαίες στιγμές του ποδοσφαίρου

Η BOSS παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στο ποδοσφαιρικά εμπνευσμένο στιλ. Ενώνοντας τους πιο παθιασμένους φιλάθλους του κόσμου με ένα brand που βασίζεται στην αυτοπεποίθηση και την απόδοση, η BOSS φέρνει τη χαρακτηριστική αισθητική της στις στιγμές όπου η φιλοδοξία, η ταυτότητα και η αριστεία βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυτή η εξέλιξη ενισχύει τη θέση της BOSS στο σημείο όπου συναντιούνται ο αθλητισμός, η κουλτούρα και η μόδα, ενισχύοντας τη δέσμευση του brand να αποτελεί την κορυφαία επιλογή ένδυσης για τις πιο καθοριστικές στιγμές του παιχνιδιού.

We All Wear It: The Badge, Perfected

Μόνο έντεκα παίκτες μπαίνουν στο γήπεδο, όμως ολόκληρη η χώρα φορά το ίδιο έμβλημα. Με έντονο συναίσθημα και inclusive φιλοσοφία, αυτή η ιδέα ενώνει φιλάθλους και παίκτες στην ίδια ιστορία. Για τους λάτρεις του διεθνούς ποδοσφαίρου αλλά και του χαρακτηριστικού BOSS style, το brand παρουσιάζει μια δυναμική νέα σειρά από επανασχεδιασμένες ποδοσφαιρικές φανέλες, jackets, polos, T-shirts, σορτς και caps που εκφράζουν την εθνική υπερηφάνεια με έναν σύγχρονο και elevated τρόπο. Σχεδιασμένη για τις κερκίδες, τους δρόμους και κάθε στιγμή ανάμεσά τους, η νέα αυτή συλλογή απευθύνεται στους φιλάθλους που ζουν με πάθος κάθε τάκλιν, κάθε κούρσα και κάθε γκολ.

Η αποκλειστική συλλογή fanwear περιλαμβάνει special editions του εμβληματικού BOSS Paddy polo, μαζί με T-shirts και sporty caps, όλα διαθέσιμα στα χρώματα και με τις σημαίες της Αγγλίας, της Γερμανίας, του Μεξικού, της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της Αργεντινής, του Καναδά, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Βραζιλίας, της Κολομβίας και της Ολλανδίας. Παράλληλα, η συλλογή περιλαμβάνει τρία sweat jackets με φερμουάρ στα χρώματα και με τις σημαίες των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού. Minimal, premium και γεμάτη αυτοπεποίθηση, η συλλογή αφήνει την ποιότητα κατασκευής και τη λεπτομέρεια να εκφράσουν το μήνυμά της.

Για όσους προτιμούν μια πιο διακριτική προσέγγιση στο fan style, η συλλογή επεκτείνεται και σε μια σειρά από ποδοσφαιρικές φανέλες και ασορτί σορτς σε έντονα μονόχρωμα σχέδια που παραπέμπουν σε αγαπημένες ομάδες, διαθέσιμα σε λευκό, μαύρο, navy, πράσινο, κόκκινο, μπλε και κίτρινο.

Κατασκευασμένο από performance-driven υλικά, κάθε κομμάτι προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων είτε οι φίλαθλοι πετάγονται όρθιοι πανηγυρίζοντας ένα γκολ στο τελευταίο λεπτό, είτε ταξιδεύουν για εκτός έδρας αγώνες, είτε ζουν την ένταση του παιχνιδιού στο σπίτι με φίλους. Οι καθαρές γραμμές, οι ιδιαίτερες υφές και οι premium λεπτομέρειες από τις έντονες contrast ρίγες μέχρι τις σύγχρονες relaxed γραμμές, φέρνουν ένα νέο επίπεδο κομψότητας στο matchday style.

Σχεδιασμένα ώστε να συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους, αυτά τα activewear essentials μετατρέπουν την εθνική υπερηφάνεια και το κοινό ομαδικό πνεύμα σε ένα ολοκληρωμένο BOSS statement από την κορυφή έως τα νύχια.