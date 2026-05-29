Ρωσία: Ένας νεκρός σε ουκρανική επίθεση με drones - Πυρκαγιά σε Γιαροσλάβλ και Τεμριούκ

⁠Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που είχαν στόχο εργοστάσιο χημικών στην περιφέρεια του Βόλγκογκραντ, στη νότια Ρωσία, αναφέρουν οι τοπικές αρχές σε ανακοίνωση που εξέδωσαν.

«Ένας 60χρονος σκοτώθηκε σε επιχείρηση παραγωγής συνθετικών ινών» στο Βόλτζκι ύστερα από «επίθεση drones του καθεστώτος του Κιέβου», σημείωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Μποτσάροφ, η δήλωση του οποίου αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια 55χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται μετά την επίθεση αυτή, κατά την οποία τραυματίστηκε άλλος ένας άνθρωπος. Από την επίθεση προκλήθηκε επίσης πυρκαγιά στην επιχείρηση αυτή, όπως και σε εγκαταστάσεις ενεργειακών υποδομών στο νότιο τμήμα της Βόλγκογκραντ, πρόσθεσε.

Γύρω στις 08:00 ώρα Ελλάδος, «όλες οι πυρκαγιές είχαν τεθεί υπό έλεγχο», διαβεβαίωσε εξάλλου ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης ύστερα από ουκρανική επίθεση με drone σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμου στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβ, που βρίσκεται βορειοανατολικά της Μόσχας, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ο κυβερνήτης της Μιχαήλ Γεβράγεφ, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την κατάσβεσή της.

Πυρκαγιά ξέσπασε ακόμη στο λιμάνι του Τεμριούκ στη νότια Ρωσία ύστερα από ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές της Κρασνοντάρ, χωρίς να διευκρινίσουν περαιτέρω.

Παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 208 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα πάνω από μια δωδεκαριά ρωσικές περιφέρειες. Από αυτά, περισσότερα από 80 καταρρίφθηκαν στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΠΕ