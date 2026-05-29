Ιράν: Ο στρατός εκτόξευσε πυραύλους από το νότιο τμήμα της χώρας- Ο στόχος δεν είναι σαφής

Ιράν: Ο στρατός εκτόξευσε πυραύλους από το νότιο τμήμα της χώρας, δεν είναι σαφής ο στόχος

Newsroom
Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν πραγματοποίησαν μια επιχείρηση εκτόξευσης πυραύλων από το νότιο τμήμα της χώρας προς «συγκεκριμένους στόχους» μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Fars.

Το πρακτορείο πρόσθεσε ωστόσο ότι ο προορισμός των πυραύλων «δεν ήταν ακόμη σαφής».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, οι ήχοι που ακούγονται από την πλευρά της θάλασσας προκαλούνται από ανταλλαγή πυρών, σε ένδειξη προειδοποίησης προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

