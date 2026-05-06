Το Radisson Hotel Group πρωτοπορεί με Verified Net Zero ξενοδοχεία

Η Έκθεση Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας 2025 του Radisson Hotel Group αποτυπώνει με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος μετατρέπει τη στρατηγική του για Net Zero σε ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα, τόσο στις ξενοδοχειακές του μονάδες όσο και στη συνολική λειτουργία του, δίνοντας παράλληλα έμφαση στους ανθρώπους και τις τοπικές κοινωνίες.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οι προσδοκίες των επισκεπτών εξελίσσονται, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εντείνονται και οι κανονιστικές απαιτήσεις αυξάνονται, η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής του Ομίλου. Το Radisson Hotel Group παραμένει προσηλωμένο στη στήριξη των ανθρώπων μέσω επαγγελματικών ευκαιριών και των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη του στόχου Net Zero έως το 2050. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη αξία και ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχείων και των συνεργατών του, συμβάλλοντας ενεργά στη μετάβαση του κλάδου της φιλοξενίας προς ένα πιο βιώσιμο, χαμηλών εκπομπών μέλλον.

Η έκθεση αναδεικνύει πώς η στρατηγική αυτή ενσωματώνεται σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου μέσω ενός δομημένου πενταετούς πλάνου και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων που εστιάζουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα, την ηλεκτροκίνηση, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων.

Σημαντικό ορόσημο για το 2025 αποτέλεσε η παρουσίαση των πρώτων Verified Net Zero ξενοδοχείων του Ομίλου, θέτοντας τις βάσεις για ένα επεκτάσιμο μοντέλο μείωσης εκπομπών, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες μονάδες. Τα συγκεκριμένα έργα αποδεικνύουν ότι η ουσιαστική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος είναι εφικτή ακόμη και σε πλήρως λειτουργικά ξενοδοχειακά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, η έκθεση αποτυπώνει με διαφάνεια την πρόοδο του Ομίλου στους βασικούς πυλώνες Think People, Think Community και Think Planet, μετατρέποντας τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο, η βιωσιμότητα ενσωματώνεται ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη επισκεπτών, συνεργατών και εργαζομένων, και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία.

Κύρια σημεία της έκθεσης:

Think People

Οι άνθρωποι αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας του Radisson Hotel Group, με τον Όμιλο να επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, την ευημερία και την ενίσχυση ίσων ευκαιριών καριέρας για περισσότερα από 75.000 μέλη της ομάδας σε περισσότερες από 100 χώρες.

Το Radisson People Foundation, που δημιουργήθηκε το 2024 για τη στήριξη εργαζομένων σε περιόδους ανάγκης, έχει ήδη προσφέρει βοήθεια σε περισσότερα από 250 μέλη της ομάδας παγκοσμίως.

Επιπλέον:

• Το επίπεδο δέσμευσης των εργαζομένων ανέρχεται στο 84%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο του κλάδου κατά 18%

• Το 31% των θέσεων ηγεσίας καταλαμβάνεται από γυναίκες, ενισχύοντας την ισορροπία και τη συμπερίληψη

• 206 ξενοδοχεία έχουν πιστοποιηθεί από τη Safehotels, ενισχύοντας τα πρότυπα ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων

Ο Όμιλος επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση, με το Radisson Academy να έχει προσφέρει περισσότερες από 8,5 εκατομμύρια ώρες εκπαίδευσης, ενώ το 40% των νέων θέσεων καλύπτεται εσωτερικά, ενισχύοντας την επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων.

Think Community

Ο Όμιλος δημιουργεί ουσιαστική αξία για τις τοπικές κοινωνίες μέσω τοπικών δράσεων και διεθνών προγραμμάτων. Η συνεργασία με τον οργανισμό Just a Drop έχει συμβάλει στην παροχή πρόσβασης σε καθαρό νερό, υγιεινή και βασικές υποδομές σε περισσότερους από 34.000 ανθρώπους. Επιπλέον, το 2025 καταγράφηκαν τα εξής:

• Διατέθηκαν €890.000 σε δωρεές χρηματικές και σε είδος παγκοσμίως

• 79.000 ώρες εθελοντικής εργασίας από ομάδες ξενοδοχείων και εταιρικά στελέχη

• Ο Όμιλος έλαβε το Silver Medal από την EcoVadis, με αξιολόγηση του 76% των προμηθευτών του ενισχύοντας τις υπεύθυνες πρακτικές προμηθειών

Οι δράσεις αυτές συμβάλλουν στην πρόσβαση των κοινοτήτων σε βασικούς πόρους και ενισχύουν τη δέσμευση του Ομίλου σε ηθικές και συμπεριληπτικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Think Planet

Το Radisson Hotel Group προχωρά με σταθερά βήματα προς την επίτευξη Net Zero έως το 2050, με έμφαση σε βιώσιμα πρότυπα ανάπτυξης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αποδοτική χρήση πόρων. Το πρόγραμμα Verified Net Zero προσφέρει ένα πρακτικό και επεκτάσιμο μοντέλο για τη μείωση των εκπομπών σε όλο το χαρτοφυλάκιο. Σημαντικά επιτεύγματα:

• 23% μείωση της έντασης εκπομπών ανά τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με το 2019

• 6% μείωση συνολικών εκπομπών Scope 1 και 2 (ή 24% σε σχετική βάση), παρά την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου κατά 20%

• 78 ξενοδοχεία λειτουργούν ήδη με 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια

Το 2025, ο Όμιλος εγκαινίασε τα πρώτα Verified Net Zero ξενοδοχεία σε Μάντσεστερ και Όσλο, αποδεικνύοντας ότι τόσο τα νέα όσο και τα υφιστάμενα ξενοδοχεία μπορούν να λειτουργούν με σημαντικά μειωμένες εκπομπές άνθρακα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα στην εμπειρία του επισκέπτη και λειτουργικής απόδοσης.

Η Έκθεση 2025 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Είναι η πρώτη Έκθεση Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας του Ομίλου που ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο εθελοντικής αναφοράς βιωσιμότητας για ΜμΕ (VSME), βασισμένο στη μεθοδολογία διπλής ουσιαστικότητας, η οποία εντοπίζει και διαχειρίζεται βασικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικές επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες.

