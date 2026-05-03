Λίβανος: Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές πέρα από το νότιο τμήμα της χώρας

Newsroom
Ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ έπειτα από μια παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε σήμερα νέες εντολές "επείγουσας" εκκένωσης οι οποίες αφορούν χωριά του Λιβάνου πέρα από τον τομέα που ελέγχει στο νότιο τμήμα της χώρας τον οποίο έχει χαρακτηρίσει "ζώνη ασφαλείας".

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ ανήρτησε στο X εντολή που απευθύνεται στους κατοίκους αρκετών τοποθεσιών στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατιέχ, με την οποία τους καλεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο προς ανοικτές περιοχές.

Ο στρατός διευκρίνισε ότι διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ έπειτα από μια παραβίαση της εκεχειρίας, όπως τη χαρακτήρισε. Προειδοποίησε εξάλλου ότι όποιος βρίσκεται κοντά σε μαχητές ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ θα κινδυνεύει.

Η Ναμπατίεχ βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα βόρεια της «κίτρινης γραμμής», η οποία οριοθετεί τη «ζώνη ασφαλείας» εντός της οποίας το Ισραήλ έχει εξουσιοδοτηθεί να επιχειρεί μετά την έναρξη της ισχύος, στις 17 Απριλίου, μιας εύθραυστης εκεχειρίας με τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

