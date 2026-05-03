Πολιτική Προστασία: Ραντάρ και drones «τρέχουν», αλλά κρίσιμα έργα καθυστερούν - Τα πραγματικά ορόσημα

Η έκθεση προόδου 2026 αποτυπώνει μια άνιση εικόνα στα έργα Πολιτικής Προστασίας, με παρεμβάσεις που προχωρούν και άλλες που μεταφέρονται χρονικά.

Τα έργα της Πολιτικής Προστασίας προχωρούν, αλλά όχι με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα μέτωπα. Η εικόνα που προκύπτει από την ετήσια έκθεση προόδου 2026 για το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας δεν είναι γραμμική. Υπάρχουν έργα που έχουν ήδη αποδώσει αποτέλεσμα, άλλα που κινούνται εντός χρονοδιαγράμματος και μια τρίτη κατηγορία παρεμβάσεων που παραμένουν σε φάση εξέλιξης, μεταφέροντας το βάρος στα επόμενα ορόσημα.

Το αποτύπωμα του υπουργείου συγκροτείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες, την πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση και την διαχείριση φυσικών καταστροφών. Εκεί εντοπίζεται και η πραγματική πρόοδος αλλά και οι καθυστερήσεις.

Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης: Ποια έργα είναι σε εξέλιξη

Στο πεδίο των υποδομών, η εγκατάσταση των τεσσάρων μετεωρολογικών ραντάρ αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το πρώτο ραντάρ έχει ήδη εγκατασταθεί στη Λάρισα, ενώ τα υπόλοιπα τρία βρίσκονται σε φάση παραγωγής, με στόχο ολοκλήρωσης τον Ιούνιο του 2026.

Παράλληλα, προχωρά η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων πρόληψης, διαχείρισης και έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. Η σύμβαση - πλαίσιο υπεγράφη το 2025 και εξειδικεύτηκε στις αρχές του 2026, με τις σχετικές μελέτες να αναμένονται εντός του έτους. Τα συστήματα αυτά θα βασίζονται σε αισθητήρες, μετεωρολογικούς σταθμούς και 24ωρη καταγραφή εικόνας, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο δεδομένα στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο.

Η πρόοδος είναι υπαρκτή, αλλά το έργο παραμένει ανοιχτό καθώς η μετάβαση από τη σύμβαση και τον σχεδιασμό στην πλήρη λειτουργία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

«Τρέχουν» τα drones

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το πρόγραμμα επιτήρησης με drones εμφανίζει πιο καθαρή εικόνα υλοποίησης. Έχουν ήδη παραδοθεί τα πρώτα συστήματα, ενώ η παράδοση δεκάδων επιπλέον μονάδων προγραμματίζεται έως τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Παράλληλα, ένα μεγαλύτερο UAV σταθερής πτέρυγας αναμένεται έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πρόκειται για ένα από τα έργα που ενισχύουν άμεσα την επιχειρησιακή ικανότητα επιτήρησης και παρέμβασης, χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις μέχρι στιγμής.

Η αντισεισμική θωράκιση και οι στόχοι που ξεπεράστηκαν

Στο σκέλος της πρόληψης, η προκαταρκτική αξιολόγηση της σεισμικής αντοχής κτιρίων αποτελεί ίσως το πιο ώριμο έργο. Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν το 2025 και κάλυψαν πάνω από 22.000 κτίρια, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο .

Το έργο αφορά κρίσιμες υποδομές όπως σχολεία, νοσοκομεία και υπηρεσίες ασφαλείας και αποτελεί βασικό πυλώνα για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου.

Δύο ταχύτητες στην υλοποίηση

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει ένα σύστημα που κινείται με διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν παρεμβάσεις που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και άλλες που παραμένουν σε φάση ωρίμανσης ή υλοποίησης.

Ιδίως τα έργα που απαιτούν σύνθετες τεχνικές προδιαγραφές, διαγωνισμούς και πολλαπλές συμβάσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη καθυστέρηση. Αυτό δημιουργεί μια «ουρά» έργων που μεταφέρεται χρονικά και αυξάνει την πίεση για τα επόμενα στάδια.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι τα ορόσημα δεν αξιολογούνται μεμονωμένα, αλλά στο σύνολο των μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων της χώρας ενώ λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα ακραία φαινόμενα εντείνονται, η ταχύτητα υλοποίησης μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα ανθεκτικότητας.