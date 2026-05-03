Επτά στις δέκα περιοχές Natura προστατεύονται από ΕΠΜ

Τι σηματοδοτεί η απόφαση για τα Ιωάννινα.

Μία ακόμα Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) εγκρίθηκε την περασμένη Παρασκευή, για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ηπείρου και τμήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κλείνοντας εκκρεμότητες περίπου 3 δεκαετιών. Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα τελευταία 3,5 χρόνια «έχουν εγκριθεί ΕΠΜ για 251 περιοχές Natura όταν όλα τα προηγούμενα 25 χρόνια εγκρίθηκαν ΕΠΜ για μόλις 75 περιοχές Natura». Πρόσθεσαν μάλιστα, ότι πλέον το 68% του συνόλου των περιοχών Natura προστατεύεται από εγκεκριμένη ΕΠΜ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες μελέτες.

Η περιοχή της τελευταίας ΕΠΜ μελέτης περιλαμβάνει συνολικά 25 περιοχές Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας και Γρεβενών, καλύπτοντας σημαντικά οικοσυστήματα ορεινών, υγροτοπικών και παράκτιων περιοχών. Πρόκειται για περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας, που φιλοξενούν σπάνια και απειλούμενα είδη χλωρίδας και πανίδας, καθώς και σημαντικούς τύπους οικοτόπων.

Οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι με τις τελευταίες αυτές ΕΠΜ κλείνει ένα σημαντικό θεσμικό κενό, εξασφαλίζοντας την προστασία των εν λόγω περιοχών, δεδομένου ότι αυτή η εγκεκριμένη μελέτη είναι δεσμευτική για τη διοίκηση. Παράλληλα, είναι ένα απαραίτητο βήμα για την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων των Δήμων της περιοχής.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της λίμνης Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα, στην οποία δίνεται η δυνατότητα της κατ' εξαίρεση επέκτασης οικισμών έως 5%, για την κάλυψη διαπιστωμένων στεγαστικών αναγκών, που προκύπτουν από μελέτη των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) ή των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα οικολογικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ η συγκεκριμένη απόφαση διασκεδάζει τις όποιες ανησυχίες διατυπώθηκαν με αφορμή τον νέο νόμο, που ψηφίστηκε την Πέμπτη στη Βουλή, για τις ρυθμίσεις σε περιοχές Natura 2000: σύμφωνα με τους προβληματισμούς και τις διαφωνίες που εκφράστηκαν και στο Κοινοβούλιο, υπήρξαν ενστάσεις ως προς τους όρους αλλά και το ποσοστό επέκτασης του σχεδίου πόλεως, κάνοντας λόγο για ένα οριζόντιο 20%.

Απαντώντας από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου εξήγησε: «Οι διατάξεις εξασφαλίζουν τη δυνατότητα περιορισμένης επέκτασης του σχεδίου πόλεως, με ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες και πάντα στο πλαίσιο του τοπικού ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της περιοχής. Αρκετοί θεωρούν ότι αυτή η διάταξη είναι μια διάταξη η οποία λέει οριζόντια ότι μπορείς να επεκτείνεις 20%. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν μια σειρά από φίλτρα. Δε θα μπορούσαμε ποτέ, δε θα μπορούσε ποτέ το Υπουργείο να εισηγηθεί μια τέτοια διάταξη. Δεν πρόκειται για οριζόντια ρύθμιση, υπάρχει ένα μέγιστο ποσοστό. Είναι ο ανώτατος κόφτης, το κατώφλι που λέει η πολιτεία ως δίχτυ προστασίας».

Επίσης, με τη νέα μελέτη ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του ποδηλατόδρομου γύρω από τη λίμνη στα Ιωάννινα, και τίθενται οι βάσεις για να μπορέσει να προχωρήσει η αξιοποίηση του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας στα Γρεβενά.

Την ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη εξέφρασε ο Βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ, Γιώργος Αμυράς, λέγοντας «ότι επιτέλους κλείνει ένας κύκλος δεκαετιών για τα Γιάννενα» και αναγνωρίζοντας τη συμβολή της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΕΝ και προσωπικά του υπουργού, Σταύρου Παπασταύρου, για την ολοκλήρωση αυτού του κρίσιμου φακέλου.

Αλλά και η έτερη βουλευτής Ιωαννίνων του κυβερνώντος κόμματος Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα σε ανάρτησή της υπογράμμισε ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη έκλεισε ένα σημαντικό θεσμικό κενό, απαραίτητο για την ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικών Σχεδίου.

«Για εμάς στα Ιωάννινα, ξεχωριστή σημασία έχει η πρόβλεψη για τη Λίμνη Παμβώτιδα — ένα μοναδικό οικοσύστημα με υψηλή οικολογική και πολιτιστική αξία. Με την ΕΠΜ, θεσπίζονται σαφείς ζώνες προστασίας, καθορίζονται χρήσεις γης και δραστηριότητες και ενισχύεται η προστασία της λίμνης και της βιοποικιλότητάς της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ