Πειρατές κατέλαβαν δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά της Υεμένης

Το πετρελαιοφόρο Eureka οδηγήθηκε στις ακτές της Σομαλίας.

Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο εξετράπη χθες Σάββατο από ενόπλους ενώ έπλεε ανοικτά των ακτών της Υεμένης κι οδηγήθηκε προς την κατεύθυνση της Σομαλίας, ανακοίνωσε η υεμενίτικη ακτοφυλακή.

Το επίπεδο της απειλής στα ανοικτά της Σομαλίας αναθεωρήθηκε τη Δευτέρα σε «σημαντικό» από το κέντρο πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας JMIC, έπειτα από επιθέσεις φερόμενων ως πειρατών, τις πρώτες έπειτα από μήνες.

Το πετρελαιοφόρο Eureka «εξετράπη στα ανοικτά των ακρών της επαρχίας Σάμπουα (της Υεμένης)», ανέφερε η υεμενίτικη ακτοφυλακή.

Ένοπλοι, που η ταυτότητά τους είναι άγνωστη, «επιβιβάστηκαν στο πλοίο, πήραν τον έλεγχό του, κατόπιν το κατηύθυναν προς τον Κόλπο του Άντεν, προς την κατεύθυνση των σομαλικών ακτών», κατά την ίδια πηγή.

«Το πλοίο έχει εντοπιστεί και βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες να ακολουθηθεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να ανακτηθεί και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του πληρώματός του», πάντα κατά την υεμενίτικη ακτοφυλακή, που δεν διευκρίνισε ούτε πόσα είναι τα μέλη του πληρώματος, ούτε την εθνικότητά τους.

Σύμφωνα με δεδομένα αναρτημένα στον εξειδικευμένο ιστότοπο MarineTraffic, το Eureka είναι δεξαμενόπλοιο μήκους 88 μέτρων ικανό να μεταφέρει διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα· πλέει υπό σημαία Τογκό.

Η υεμενίτικη ακτοφυλακή αναφέρεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας, που δεν ελέγχει παρά μόνο τομείς του νότου—αχανείς περιοχές της βόρειας Υεμένης ελέγχονται από το κίνημα ανταρτών Χούθι τα τελευταία δώδεκα χρόνια.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει επανειλημμένα επιθέσεις ανοικτά της Υεμένης εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ.

Η Σομαλία, χώρα βυθισμένη στην αστάθεια για 30 και πλέον χρόνια, έχει ακτές στον Ινδικό Ωκεανό και στον Κόλπο του Άντεν, λιμάνι της Υεμένης μέσω του οποίου εξασφαλίζεται πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά μήκος μιας από τις πιο πολυσύχναστες θαλάσσιες αρτηρίες στον κόσμο.

Αφού έφθασε στην κορύφωσή της το 2011, η πειρατεία στα ανοικτά της Σομαλίας μειώθηκε θεαματικά, κυρίως λόγω της ανάπτυξη πολεμικών πλοίων από διάφορες χώρες, τη δημιουργία θαλάσσιας αστυνομικής δύναμης από την σομαλική πολιτεία Πούντλαντ και διάφορα άλλα μέτρα που έλαβαν ναυτιλιακές εταιρείες.

Όμως δυο πλοία, το δεξαμενόπλοιο Honour 25 και το φορτηγό M/V Sward, εξετράπησαν από την πορεία τους τον περασμένο μήνα, αντίστοιχα την 21η και την 26η Απριλίου, στα ανοικτά της Σομαλίας.

Αξιωματικοί των σωμάτων ασφαλείας της Πούντλαντ ανέφεραν αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το Sward εξετράπη από μέλη νέας οργάνωσης «τυχοδιωκτών κακοποιών».

Η εκτροπή του Eureka καταγράφεται καθώς το κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού του Χορμούζ εξαιτίας του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη διεθνή ναυσιπλοΐα, αναγκάζοντας τις ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ άλλων, να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ