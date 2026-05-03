Φρουροί της Επανάστασης: Για τις ΗΠΑ οι επιλογές είναι μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

Σύμφωνα με την Τεχεράνη οι επιλογές του προέδρου Τραμπ είναι περιορισμένες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι οι επιλογές των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή περιορίζονται σε μια «αδύνατη» στρατιωτική επιχείρηση ή μια «κακή συμφωνία» με την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, οι Φρουροί, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δηλώνουν πως ο Ντόναλντ «Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε 'μια αδύνατη επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία'», κάνοντας λόγο για «αλλαγή τόνου» από την Κίνα, τη Ρωσία και την Ευρώπη απέναντι στην Ουάσινγκτον, καθώς και για ιρανικό «τελεσίγραφο» σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ