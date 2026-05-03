Όταν η τράπεζα θα «σκέφτεται» πριν από εσάς: Ο οδηγός της νέας εποχής

Η τραπεζική τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εγχώριο επίπεδο εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η ΤΝ και το λεγόμενο agentic banking επαναπροσδιορίζουν τη σχέση με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η τραπεζική τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και σε εγχώριο επίπεδο εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη και το λεγόμενο agentic banking επαναπροσδιορίζουν τη σχέση του πολίτη με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Δεν πρόκειται απλώς για ψηφιακά εργαλεία που επιταχύνουν διαδικασίες. Πρόκειται για συστήματα που μπορούν να προβλέπουν ανάγκες, να προτείνουν λύσεις και σταδιακά να ενεργούν εκ μέρους του πελάτη. Παράλληλα, η τραπεζική δεν περιορίζεται πλέον στα παραδοσιακά κανάλια.

Ενσωματώνεται σε πλατφόρμες, σε εμπορικές συναλλαγές και σε καθημερινές δραστηριότητες, καθιστώντας την πιο άμεση και λειτουργική.

Σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με κοινές διαπιστώσεις και εκτιμήσεις διευθυντικών στελεχών τραπεζών από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, οι τράπεζες επενδύουν σε τεχνολογία, δεδομένα και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο να προσφέρουν ταχύτερες, πιο ασφαλείς και πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Το αποτέλεσμα, όπως προκύπτει από όλες τις τοποθετήσεις των στελεχών που διαμορφώνουν την επόμενη μέρα του τραπεζικού συστήματος, είναι ένα υβριδικό μοντέλο. Οι απλές συναλλαγές μεταφέρονται σχεδόν πλήρως στα ψηφιακά κανάλια, ενώ η ανθρώπινη επαφή αποκτά μεγαλύτερη αξία στις πιο σύνθετες αποφάσεις. Για τον καταναλωτή, η νέα τραπεζική δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά απαιτεί και καλύτερη κατανόηση των εργαλείων που χρησιμοποιεί.

Τα παρακάτω σημεία αποτυπώνουν τις βασικές κοινές διαπιστώσεις των στελεχών και όσα χρειάζεται να γνωρίζει κανείς στην πράξη.

1. Η τραπεζική γίνεται πιο έξυπνη και προληπτική

Οι υπηρεσίες θα βασίζονται όλο και περισσότερο σε δεδομένα και αλγορίθμους που αναλύουν τη συμπεριφορά του πελάτη. Αυτό επιτρέπει έγκαιρες ειδοποιήσεις, προσωποποιημένες προτάσεις και καλύτερη διαχείριση των οικονομικών. Στην πράξη, η τραπεζική μετατρέπεται από παθητική σε ενεργή υπηρεσία που «προλαβαίνει» ανάγκες.

2. Το agentic banking θα φέρνει αυτοματοποίηση με όρους ελέγχου

Τα επόμενα χρόνια, ψηφιακά συστήματα θα μπορούν να εκτελούν ενέργειες, όπως πληρωμές ή μεταφορές, βάσει προκαθορισμένων κανόνων. Αυτό αυξάνει την ευκολία και μειώνει τα λάθη καθυστέρησης, αρκεί να έχουν τεθεί σωστά όρια και δικλίδες ελέγχου.

3. Οι καθημερινές συναλλαγές περνούν στα ψηφιακά κανάλια

Η πλειονότητα των πληρωμών, μεταφορών και αγορών προϊόντων πραγματοποιείται πλέον μέσω κινητού ή υπολογιστή. Η ταχύτητα και η διαθεσιμότητα είναι βασικά πλεονεκτήματα, ενώ μειώνεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας.

4. Η τραπεζική ενσωματώνεται στην καθημερινότητα (embedded finance)

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες εμφανίζονται στο σημείο που προκύπτει η ανάγκη: σε μια αγορά, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα ή σε μια επιχειρηματική εφαρμογή. Αυτό απλοποιεί τη διαδικασία για τον καταναλωτή, καθώς μειώνει τα ενδιάμεσα βήματα.

5. Η ασφάλεια ενισχύεται μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Συστήματα ανίχνευσης απάτης λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο, περιορίζοντας κινδύνους και προστατεύοντας τις συναλλαγές. Παράλληλα, μειώνονται οι περιπτώσεις λανθασμένης απόρριψης συναλλαγών, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη.

6. Το τραπεζικό κατάστημα αλλάζει ρόλο

Οι απλές συναλλαγές περιορίζονται, ενώ τα καταστήματα εξελίσσονται σε χώρους συμβουλευτικής. Εκεί παρέχεται υποστήριξη για πιο σύνθετα προϊόντα, όπως στεγαστικά δάνεια, επενδύσεις ή χρηματοδότηση επιχειρήσεων, με έμφαση στην προσωπική καθοδήγηση.

7. Η ανθρώπινη επαφή παραμένει κρίσιμη

Παρά την τεχνολογία, η εμπιστοσύνη συνεχίζει να χτίζεται μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και την ενσυναίσθηση των τραπεζικών συμβούλων. Ιδίως σε σημαντικές οικονομικές αποφάσεις, η ανθρώπινη διάσταση αποτελεί βασικό στοιχείο διαφοροποίησης.

8. Η εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση αποκτά δυναμική

Υπηρεσίες όπως το video banking και η ψηφιακή συμβουλευτική επιτρέπουν πρόσβαση σε εξειδικευμένη υποστήριξη χωρίς μετακίνηση. Αυτό διευρύνει την πρόσβαση και μειώνει τον χρόνο εξυπηρέτησης.

9. Η εμπειρία γίνεται ενιαία σε όλα τα κανάλια

Ο καταναλωτής μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία ψηφιακά και να τη συνεχίσει με φυσική ή εξ αποστάσεως υποστήριξη. Η συνέχεια της εμπειρίας αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση και όχι προνόμιο.

10. Τα προϊόντα προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες της κοινωνίας

Η δημογραφική εξέλιξη οδηγεί στη δημιουργία νέων λύσεων που αφορούν τη διαχείριση αποταμιεύσεων, τη σύνταξη και τη φροντίδα. Οι υπηρεσίες γίνονται πιο εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες σε διαφορετικές φάσεις ζωής.

11. Η τραπεζική γίνεται πιο γρήγορη και λιγότερο γραφειοκρατική

Η αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως οι έλεγχοι ταυτοποίησης και συμμόρφωσης, μειώνει σημαντικά τον χρόνο εξυπηρέτησης και απλοποιεί τις διαδικασίες για τον πελάτη.

12. Η εμπιστοσύνη παραμένει το βασικό ζητούμενο

Καθώς οι υπηρεσίες γίνονται πιο αόρατες και ενσωματωμένες, η ανάγκη για σαφείς κανόνες, προστασία και λογοδοσία γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Οι τράπεζες καλούνται να συνδυάσουν την καινοτομία με την ασφάλεια και τη διαφάνεια.

Η νέα τραπεζική, όπως επισημάνθηκε από το βήμα του Φόρουμ των Δελφών, δεν καταργεί τα παραδοσιακά στοιχεία, αλλά τα επανατοποθετεί. Η τεχνολογία επιταχύνει, απλοποιεί και ανοίγει νέες δυνατότητες, ενώ η ανθρώπινη παρουσία ενισχύει την εμπιστοσύνη και την καθοδήγηση. Για τον καταναλωτή, το ζητούμενο δεν είναι απλώς η χρήση των νέων υπηρεσιών, αλλά η ουσιαστική κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους, σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται πρωτίστως από τις νέες συνήθειες και απαιτήσεις των ίδιων των πελατών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ