Άμπελ (Berkshire Hathaway): Ο κλάδος της ασφάλισης αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές πιέσεις

Οι μέτοχοι της Berkshire Hathaway απέρριψαν με συντριπτική πλειοψηφία μια πρόταση για τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με το πώς ο όμιλος επιβλέπει τους περισσότερους από 387.000 εργαζομένους του σε σχεδόν 200 επιχειρήσεις.

Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης προτάσεις που υποστηρίχθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο της Berkshire, σύμφωνα με τις οποίες παρέχουν μη δεσμευτική έγκριση για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αμείβει τα ανώτατα στελέχη, ενώ κάθε τρία χρόνια διεξάγεται συμβουλευτική ψηφοφορία για αυτές τις αποδοχές, γνωστή ως «say on pay».

Και οι 13 σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων του διευθύνοντος συμβούλου Γκρεγκ Άμπελ και του προέδρου Γουόρεν Μπάφετ, επανεξελέγησαν επίσης στο διοικητικό συμβούλιο της Berkshire.

Η πρόταση εποπτείας από τη μέτοχο Μύρα Γιανγκ ανέφερε ότι η αποκεντρωμένη δομή της Berkshire οδήγησε σε «ασυνεπείς προσεγγίσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού».

Υποστήριξε ότι αυτό έχει εκδηλωθεί μέσω ανησυχιών που εξέφρασαν πιλότοι της NetJets σχετικά με τη δέσμευση της μονάδας πολυτελών αεροσκαφών στην ασφάλεια και την αποτελεσματική εκπαίδευση, καθώς και μιας πυρκαγιάς το 2021 σε εργοστάσιο στο Ιλινόις που διαχειρίζεται η χημική εταιρεία Lubrizol, η οποία προκάλεσε ζημιές σε περιουσία ύψους 380 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Berkshire υποστήριξε ότι η αποκέντρωση αντικατοπτρίζει την κουλτούρα του ομίλου και αφήνει τις αποφάσεις για το εργατικό δυναμικό στις θυγατρικές που βρίσκονται στην καλύτερη θέση να τις λάβουν. Ανέφερε επίσης ότι μια έκθεση που θα ανέλυε το πλαίσιο εποπτείας της δεν είναι απαραίτητη.

Άμπελ: Ο κλάδος της ασφάλισης αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές πιέσεις

Η Berkshire Hathaway ανακοίνωσε βελτιωμένες επιδόσεις για το πρώτο τρίμηνο από τις ασφαλιστικές δραστηριότητες του ομίλου, όμως ο διευθύνων σύμβουλος Γκρεγκ Άμπελ δήλωσε στους επενδυτές ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές πιέσεις.

«Η πραγματικότητα είναι ότι… καθώς η ασφαλιστική μας δραστηριότητα αποδυναμώνεται, δεν μπορούμε να αποκομίσουμε την αξία που θα έπρεπε για τον σχετικό κίνδυνο», είπε ο Άμπελ στους μετόχους που παρευρέθηκαν στην ετήσια συνέλευση της Berkshire στην Ομάχα της Νεμπράσκα, το Σάββατο.

Η αύξηση των εσόδων του πρώτου τριμήνου στα 81,1 δισεκατομμύρια δολάρια από 77,6 δισεκατομμύρια ένα χρόνο νωρίτερα αντανακλούσε αυτό που ο Άμπελ χαρακτήρισε «μια αρκετά ήπια περίοδο» για τις ασφαλιστικές ζημίες, η οποία πέρασε χωρίς μεγάλες καταστροφές όπως δασικές πυρκαγιές ή τυφώνες.

Η άλλη όψη του νομίσματος, όπως είπε, είναι ότι νέο κεφάλαιο εισέρχεται στην αγορά, δημιουργώντας ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμολόγησης.

Προσεκτική προσέγγιση

Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες της Berkshire «θα είναι πολύ πιο προσεκτικές, ειδικά στους τομείς της πρωτογενούς ασφάλισης και της αντασφάλισης», ως απάντηση στη μεταβαλλόμενη ισορροπία μεταξύ των ασφαλίστρων που μπορούν να χρεώσουν σε μια ανταγωνιστική αγορά και του σχετικού ασφαλιστικού κινδύνου.

Είπε ότι η επίτευξη της σωστής ισορροπίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Geico, την ασφαλιστική αυτοκινήτων που ανήκει στη Berkshire.

«Έχουμε δει πρωτοφανή δραστηριότητα αναζήτησης στην αγορά αυτοκινήτου», δήλωσε ο Άμπελ, αναφερόμενος στους οδηγούς που αναζητούν ασφαλιστήρια σε χαμηλότερες τιμές.

Η Geico «έχει εργαστεί σκληρά για να τμηματοποιήσει» τη βάση πελατών της, ώστε να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, ακόμη και καθώς τα ασφάλιστρα αυξάνονταν, είπε ο Άμπελ.

«Δεν θα είναι εύκολο να επανεκκινήσουμε απλώς τη μηχανή ανάπτυξης», πρόσθεσε.

Η Geico κάποτε κατείχε τη δεύτερη θέση σε μερίδιο αγοράς στην ασφάλιση αυτοκινήτων μετά τη State Farm, όμως η Progressive την ξεπέρασε, αφού επένδυσε νωρίτερα στην τεχνολογία για τον εντοπισμό καλύτερων οδηγών και τη σωστή τιμολόγηση, σύμφωνα με αναλυτές.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η Geico, υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο Τοντ Κομπς, ανέκτησε δυναμική, αυστηροποιώντας τα πρότυπα ανάληψης κινδύνου και μειώνοντας δραστικά τα λειτουργικά κόστη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης σχεδόν κατά ένα τρίτο του προσωπικού της σε 29.541 άτομα έως το τέλος του 2025.

Ο αντιπρόεδρος ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Ajit Jain δήλωσε το 2025 ότι η Geico έχει φτάσει τους ανταγωνιστές της στον τομέα της τηλεματικής, όπου οι ασφαλιστικές χρησιμοποιούν συσκευές εγκατεστημένες στα οχήματα για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς, όπως η ταχύτητα, το φρενάρισμα, τα χιλιόμετρα και η απόσπαση προσοχής του οδηγού. Οι ασφαλείς οδηγοί ανταμείβονται με εκπτώσεις, ενώ οι υπόλοιποι χρεώνονται περισσότερο.

Στο πρώτο τρίμηνο, τα προ φόρων κέρδη ανάληψης κινδύνου της Geico μειώθηκαν κατά 35%, καθώς αύξησε τις δαπάνες για διαφήμιση ενώ αυξήθηκαν και οι αποζημιώσεις από ατυχήματα.

Ο Κομπς αποχώρησε από τη Geico τον Δεκέμβριο για να ενταχθεί στην JPMorgan Chase και αντικαταστάθηκε από τη Νάνσι Πιρς, πρώην διευθύνουσα σύμβουλο λειτουργιών της ασφαλιστικής. Η Πιρς εργάζεται στη Geico από το 1986.