Στενά του Ορμούζ: Σχεδόν στο μηδέν η κίνηση της ναυσιπλοΐας

Μόλις 12 δεξαμενόπλοια έχουν εξέλθει από τον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου.

Η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πιο πρόσφατη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι ελπίδες για μια άμεση χαλάρωση των διπλών αποκλεισμών από την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον εξασθένησαν, αφού ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το σχέδιο, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν θα τον ικανοποιήσει, λέγοντας ότι το Ιράν «δεν έχει ακόμη πληρώσει αρκετά μεγάλο τίμημα για όσα έχει κάνει στην Ανθρωπότητα και στον Κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια».

Ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο αργού πετρελαίου, που φαίνεται να είχε πραγματοποιήσει έξοδο πριν από μερικές ημέρες - ένα από μόλις δώδεκα τέτοια πλοία που έχουν φύγει από τον Περσικό Κόλπο από τις αρχές Μαρτίου - φαίνεται να συνεχίζει το ταξίδι του μεταφέροντας το φορτίο ιρακινού αργού.

Το Kin A έχει αποπλεύσει από το αγκυροβόλιό του στο Ντουκμ και κατευθύνεται προς τη Διώρυγα του Σουέζ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συνέλεξε το Bloomberg.

Το πλοίο εμφανίστηκε στα συστήματα παρακολούθησης το Σάββατο ανοικτά του Ντουκμ, στις ακτές του Ομάν, ενώ είχε εντοπιστεί για τελευταία φορά περισσότερες από τρεις ημέρες νωρίτερα να κατευθύνεται προς το Ορμούζ, αφού είχε φορτώσει στον τερματικό σταθμό της Βασόρας στο Ιράκ. Πιθανότατα διέσχισε τα Στενά την Τετάρτη.

Η παρατηρούμενη εμπορική κίνηση στο Ορμούζ από το πρωί του Σαββάτου έως το απόγευμα της Κυριακής περιοριζόταν στο συνηθισμένο μείγμα μικρών πλοίων που συνδέονται με την Κίνα ή σχετίζονται με το Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.

Η περιορισμένη κίνηση υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στα Στενά φαίνεται να επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένα πλοία που έχουν λάβει έγκριση.

Κινήσεις πλοίων

Οι εξερχόμενες διελεύσεις παρέμειναν περιορισμένες το πρωί της Κυριακής. Ένα μόνο φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου που συνδέεται με το Ιράν ήταν το μοναδικό που παρατηρήθηκε να εξέρχεται από τον Περσικό Κόλπο. Ακολουθεί πέντε πλοία που πραγματοποίησαν εξερχόμενη διέλευση το Σάββατο, με πιο σημαντικό το Sarv Shakti, το οποίο μετέφερε υγροποιημένο αέριο πετρελαίου (LPG) προς την Ινδία.

Τα πλοία που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ με ενεργά σήματα του Συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης (AIS) κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας περιορίζονταν στη στενή βόρεια λωρίδα που έχει εγκριθεί από την Τεχεράνη.

Οι πρόσφατες αναχωρήσεις πλοίων που συνδέονται με το Ιράν έχουν σε μεγάλο βαθμό ακινητοποιηθεί στον Κόλπο του Ομάν, αν και δεν είναι σαφές αν τα πλοία ακολουθούν περιφερειακά δρομολόγια ή αν παγιδεύονται από τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ που βρίσκεται πιο ανατολικά, έξω από τον κόλπο.

Οι καταγεγραμμένες εισερχόμενες διελεύσεις το πρωί της Κυριακής περιορίζονταν σε ένα μόνο μικρό φορτηγό πλοίο που συνδέεται με το Ιράν. Αυτό ακολουθεί δύο πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων και ένα πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (LPG), τα οποία πραγματοποίησαν εισερχόμενη διέλευση το Σάββατο.

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ενδέχεται να ωθήσει πλοία που συνδέονται με το Ιράν και εισέρχονται ή εξέρχονται από τον Περσικό Κόλπο να απενεργοποιούν τα σήματά τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό, καθιστώντας δυσκολότερη την ακριβή αποτύπωση της κίνησης. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία διελεύσεων μπορεί ορισμένες φορές να αναθεωρούνται προς τα πάνω, όταν τα πλοία επανεμφανίζονται μακριά από τα πιο επικίνδυνα ύδατα.

Ακόμη και πριν οι ΗΠΑ επιβάλουν τους τελευταίους περιορισμούς, ήταν σύνηθες για πλοία που συνδέονται με το Ιράν να σταματούν να εκπέμπουν σήματα καθώς κατευθύνονταν προς το Ορμούζ για να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Συνήθως δεν τα ενεργοποιούσαν ξανά παρά μόνο όταν βρίσκονταν βαθιά μέσα στα Στενά της Μαλάκκας στη Νοτιοανατολική Ασία, περίπου 13 ημέρες πλεύσης από το νησί Χαργκ του Ιράν.