ΟΠΕΚ+: Προχώρησε σε συμβολική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν συμφώνησαν να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα.

Οι μεγάλες χώρες του OPEC+ συμφώνησαν σε μια μικρή και συμβολική αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής για τον Ιούνιο, καθώς ο οργανισμός επιχειρεί να στείλει μήνυμα «συνέχειας των εργασιών» μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Την ίδια στιγμή, το Άμπου Ντάμπι προώθησε τα δικά του σχέδια ανάπτυξης.

Επτά χώρες, με επικεφαλής τη Σαουδική Αραβία και τη Ρωσία, θα προσθέσουν 188.000 βαρέλια ημερησίως τον επόμενο μήνα στο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία οριστικοποιήθηκε σε τηλεδιάσκεψη την Κυριακή, σύμφωνα με ανακοίνωση του OPEC. Μια μικρή αύξηση είχε ήδη προβλεφθεί από τους εκπροσώπους πριν από την αποχώρηση των ΗΑΕ. Η πραγματική επαναφορά αυτών των ποσοτήτων θα εξαρτηθεί από το αν τα Στενά του Ορμούζ θα ξανανοίξουν και αν θα αποκατασταθεί η διακοπείσα παραγωγή.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή τα ΗΑΕ υπενθύμισαν τις φιλοδοξίες τους για αύξηση της παραγωγής, ένα ζήτημα που αποτελεί σημείο τριβής στη συμμετοχή τους στον OPEC εδώ και χρόνια. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των ΗΑΕ, Adnoc, δήλωσε ότι σχεδιάζει να επιταχύνει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης με επενδύσεις 200 δισ. ντιράμ (55 δισ. δολάρια). Οι δαπάνες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου, ήδη ανακοινωμένου προγράμματος.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ, που αιφνιδίασε άλλα μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και των συμμάχων του, αναμένεται να αποδυναμώσει περαιτέρω την ικανότητα του οργανισμού να επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες ήδη πιέζονταν από χρόνια αυξήσεων παραγωγής από ανταγωνιστές, όπως το αμερικανικό shale. Η ανακοίνωση του OPEC δεν έκανε καμία αναφορά στα ΗΑΕ.

Ο OPEC+ συνεχίζει επισήμως τη διαδικασία επαναφοράς της παραγωγής που είχε περικοπεί τα προηγούμενα χρόνια, μια διαδικασία που βρισκόταν σε εξέλιξη πριν από την έκρηξη του πολέμου. Ο οργανισμός προσαρμόζεται στην απώλεια-έκπληξη του μακροχρόνιου μέλους του, των ΗΑΕ, τα οποία ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους στις 28 Απριλίου και αποχώρησαν επίσημα την 1η Μαΐου.

«Ο OPEC+ κρατά χαμηλούς τόνους», δήλωσε ο Jorge Leon της Rystad Energy. «Ακολουθώντας την ίδια πορεία παραγωγής - απλώς χωρίς τα ΗΑΕ - συμπεριφέρεται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα, υποβαθμίζοντας σκόπιμα τις εσωτερικές ρωγμές και προβάλλοντας σταθερότητα».

Συμβολική κίνηση

Όπως και η προγραμματισμένη αύξηση για τον Μάιο, η κίνηση του OPEC είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, καθώς τα κράτη της Μέσης Ανατολής δεν θα μπορούν να εφαρμόσουν την αύξηση αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και δεν επαναληφθούν οι εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο, οι οποίες έχουν διακοπεί λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ–Ισραήλ και Ιράν.

Η αποχώρηση των ΗΑΕ ήταν το αποκορύφωμα χρόνιων εντάσεων με τη Σαουδική Αραβία, τον de facto ηγέτη του OPEC, τόσο για την πετρελαϊκή πολιτική όσο και για τον περιφερειακό ανταγωνισμό επιρροής. Τα ΗΑΕ δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος με το Ιράν δημιούργησε ευκαιρία αποχώρησης χωρίς να προκληθεί σημαντική αστάθεια στις αγορές.

Αν και η αποχώρηση δεν έχει άμεσο αντίκτυπο στην προσφορά πετρελαίου, σημαίνει ότι τα ΗΑΕ θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους με ταχύτερο ρυθμό μόλις ξανανοίξει η θαλάσσια δίοδος, χωρίς περιορισμούς ποσοστώσεων του OPEC, κάτι που θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για μελλοντικούς πολέμους τιμών.