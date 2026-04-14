Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών - Κορίνθου

Σε εξέλιξη είναι από το μεσημέρι η επιστροφή του δεύτερου κύματος των Αθηναίων που είχαν φύγει για το Πάσχα στην επαρχία, χωρίς ωστόσο, μέχρι στιγμής να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα στις εθνικές οδούς.

Σύμφωνα με την Τροχαία, αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, λίγο πριν από τα διόδια Καλαμακίου και στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, πριν τα Μέγαρα, αλλά και πάλι υπάρχει σταθερή ροή, χωρίς ανάσχεση της κυκλοφορίας.

Από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και από τα δυο εθνικά δίκτυα πέρασαν συνολικά 73.981 αυτοκίνητα (41.794 από την Αθηνών- Κορίνθου και 32.184 από την Αθηνών- Λαμίας).

Όπως σημειώνεται από την Τροχαία Αττικής, η νέα εθνική οδός Αθηνών- Κορίνθου επιβαρύνεται, καθώς είναι κλειστή η παλαιά εθνική οδός, λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ, αλλά σε καμία περίπτωση η εικόνα δεν θυμίζει της χθεσινή κατάσταση, από τα τεράστια μποτιλιαρίσματα που παρατηρήθηκαν, ακόμα και τις βραδινές ώρες.

Όπως επισημαίνουν οι αξιωματικοί της Τροχαίας, χτες επέστρεψαν και από τα δύο εθνικά δίκτυα, από τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας, μέχρι τις 06.00 της Τρίτης πάνω από 120.000 αυτοκίνητα (70.277 από την Αθηνών- Κορίνθου και 50.722 από την Αθηνών- Λαμίας), που είναι σχεδόν διπλάσιος αριθμός σε σχέση με πέρσι, που το ίδιο διάστημα είχαν επιστρέψει περίπου 60.000 αυτοκίνητα.

Σημειώνεται ότι η φετινή έξοδος από την Αθήνα, από την Παρασκευή πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα ήταν περίπου 750.000 αυτοκίνητα συνολικά και από τα δύο εθνικά δίκτυα, (λίγο μικρότερη από πέρσι), ενώ την Κυριακή του Πάσχα επέστρεψαν 61.414 αυτοκίνητα (32.948 από την εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου και 28.466 από την Αθηνών - Λαμίας).

Από την Τροχαία, με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών εκτιμάται ότι η επιστροφή θα συνεχιστεί σταδιακά μέσα στην εβδομάδα και το τελευταίο κύμα των εκδρομέων αναμένεται την Κυριακή του Θωμά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ