Ευρωαγορές: Οι ελπίδες για νέες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Μέση Ανατολή έσωσαν τα κέρδη

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ευρωπαϊκοί δείκτες, με τους επενδυτές να ελπίζουν σε επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν, παρά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο σχεδόν 1% στις 619,95 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να σημειώνουν κέρδη.

Στους επιμέρους δείκτες ο βρετανικός FTSE 100 κέρδισε 0,25% στις 10.609 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε κέρδη 1,23% στις 24.034 μονάδες. Ο CAC 40 στη Γαλλία σκαρφάλωσε 1,12% στις 8.327 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύθηκε κατά 1,36% στις 48.175 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε άνοδο 1,46%, στις 18.286 μονάδες.

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ ξεκίνησε τη Δευτέρα, και απειλεί να πλήξει σημαντικά τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου για τους επόμενους μήνες. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν απώλειες με φόντο ενδείξεις ότι οι συνομιλίες μπορεί να συνεχιστούν.

Σύμφωνα με το Reuters, διαπραγματευτικές ομάδες από τις ΗΠΑ και το Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτήν την εβδομάδα, λίγες ημέρες μετά τις συνομιλίες στο πιο υψηλόβαθμο επίπεδο που έχουν γίνει ανάμεσα στις δύο χώρες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες τερματίστηκαν χωρίς να καταλήξουν σε συμφωνία στην πακιστανική πρωτεύουσα.

Στο ταμπλό, η μετοχή της LVMH έκλεισε με οριακή μεταβολή αλλά πάνω από τα χαμηλά ημέρας. O όμιλος πολυτελών ειδών ανακοίνωσε τη Δευτέρα τριμηνιαίες πωλήσεις χαμηλότερες των προβλέψεων. Συγκεκριμένα, οι οργανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% το πρώτο τρίμηνο, ωστόσο οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της FactSet ανέμεναν 1,5% στο τρίμηνο του Μαρτίου.

Επιπλέον, η μετοχή της Novo Nordisk στη Δανία σημείωσε άνοδο 2,3%, μετά την ανακοίνωση πως θα συνεργαστεί με την OpenAI για να «προσφέρει νέες, γρηγορότερες και καλύτερες επιλογές θεραπείας στους ασθενείς». Η συνεργασία θα επιτρέψει στη Novo να χρησιμοποιεί καλύτερα την Τεχνητή Νοημοσύνη για να αναλύει σύνθετα δεδομένα, να εντοπίζει πολλά υποσχόμενα νέα φάρμακα και να μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται ένα σκεύασμα για να περάσει από το στάδιο της έρευνας στη χρήση από τους ασθενείς.

Στα μάκρο της ημέρας, οι τιμές χονδρικής στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 4,1% τον Μάρτιο, έναντι ανόδου 1,2% στο προηγούμενο τρίμηνο καταγράφοντας τη 16η διαδοχική αύξηση και τον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο του 2023. Σημαντική ήταν η συμβολή των πετρελαϊκών προϊόντων που εκτινάχθηκαν κατά 17,8% αλλά και από την αύξηση 48,4% στο κόστος των μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων, μετάλλων και συναφών ημικατεργασμένων προϊόντων.